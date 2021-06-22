Общество

В Кузнецке начнут готовиться к природным катаклизмам

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В Кузнецке подготовятся к возможным природным катаклизмам. Соответствующее поручение дал на планерке в понедельник, 22 июня, глава местной администрации Сергей Златогорский.

«Надо учиться на чужих ошибках и проблемах. Видите, что по стране увеличилось количество катаклизмов: то нестерпимо жарко, то проливается месячная норма осадков - и понеслось, еще и с ветрами ураганными. Соответственно, готовность сил и средств к ликвидации последствий должна быть не на бумаге, а по факту», - нацелил мэр Кузнецка.

В числе перечисленных им мер, которые необходимо принять для подготовки к ЧП, была и работа с населением.

«Здесь мы своими скромными силами всех сразу не спасем. Люди должны тоже думать о себе, готовить свои подворья, какие-то меры самосохранения предпринимать», - подчеркнул Златогорский.

Он привел в пример несколько регионов, где за последнее время произошли природные катаклизмы: Крым и Красноярск затопило после сильных дождей.

«Дальний Восток вечно тонет, ну и здесь тоже у нас Саратов плавал. Сегодня не только далеко, но и неподалеку бывают интересные моменты. Нам надо быть готовыми», - резюмировал чиновник.

В июне несколько раз затапливало и Пензу. Последствия устраняли в авральном режиме.

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Гость||

А сразу нельзя всё делать качественно?

Да,да... я вас понимаю...

Гость||

Да,да вся забота о людях а на деле ноль так же как белозерцев

Гость||

Опять пургу несёт этот кадр, анекдот!

Гость||

"Сегодня не только далеко, но и неподалеку бывают интересные моменты"

Однаако. Это что за моменты бывают такие интересные? Типа прицелов на заимках?

Раньше были времена, а теперь моменты...мдяяя

Гость||

Гость писал(a):

Опять пургу несёт этот кадр, анекдот!
Это что бы ты,олух,потом не говорил,что тебя не предупреждали.

Гость||

Кого там он предупреждал? Где? Прогнал несвязный текст и на людей всё свалил, типа "спасение утопающих-дело рук сами х утопающих" и всё

Гость||

Что иван, что серёга-близнецы-братья, говорят чего-то непонятное даже им самим и свои делишки крутят под шумок, один докрутился уже...

Имя: Гость
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