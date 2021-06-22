В Кузнецке начнут готовиться к природным катаклизмам

22.06.2021 | 09:07

В Кузнецке подготовятся к возможным природным катаклизмам. Соответствующее поручение дал на планерке в понедельник, 22 июня, глава местной администрации Сергей Златогорский.

«Надо учиться на чужих ошибках и проблемах. Видите, что по стране увеличилось количество катаклизмов: то нестерпимо жарко, то проливается месячная норма осадков - и понеслось, еще и с ветрами ураганными. Соответственно, готовность сил и средств к ликвидации последствий должна быть не на бумаге, а по факту», - нацелил мэр Кузнецка.

В числе перечисленных им мер, которые необходимо принять для подготовки к ЧП, была и работа с населением.

«Здесь мы своими скромными силами всех сразу не спасем. Люди должны тоже думать о себе, готовить свои подворья, какие-то меры самосохранения предпринимать», - подчеркнул Златогорский.

Он привел в пример несколько регионов, где за последнее время произошли природные катаклизмы: Крым и Красноярск затопило после сильных дождей.

«Дальний Восток вечно тонет, ну и здесь тоже у нас Саратов плавал. Сегодня не только далеко, но и неподалеку бывают интересные моменты. Нам надо быть готовыми», - резюмировал чиновник.

В июне несколько раз затапливало и Пензу. Последствия устраняли в авральном режиме.