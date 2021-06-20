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Общество

В Каменском районе установили крест у опасного участка дороги

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Спаси и сохрани! Участок дороги у села Головинщино Каменского района (он соединяет трассы Москва - Челябинск и Тамбов - Пенза) ранее пользовался дурной славой. Уж очень опасное место для автомобилистов.

Православные верующие выступили с инициативой установки поклонного креста, который позволит проезжающим мимо водителям и пассажирам обратиться с молитвой к Богу и попросить защиты.

«Здесь идут бесконечные фуры в Москву. И у нас здесь было в свое время много аварий со смертельным исходом. Поэтому надо, чтобы люди имели возможность перекреститься перед дорогой», - рассказал активист-общественник Владимир Маров.

Он стал одним из инициаторов установки поклонного креста. Кстати, появилась православная святыня у села Головинщино благодаря пожертвованиям верующих.

«Это символ присутствия Божия и всесильной Божией помощи, которая помогает человеку, в том числе и на пути. Поэтому их и ставят на дороге, чтобы человек проезжающий мог помолиться и спросить у Бога благословления на дальнейший путь», - объяснил иерей Даниил Бойков.

Это уже 15-й поклонный крест, установленный на территории Каменского района.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Построить нормальную дорогу, безопасную и качественную, в этом месте Господь не велит. Посему будет только крест...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Здесь идут бесконечные фуры в Москву. И у нас здесь было в свое время много аварий со смертельным исходом.
Пока железнодорожные перевозки будут стоить дороже автомобильных, ничего не изменится.

Гость||

Теперь православные водители, проезжая мимо будут отрывать руки от руля и креститься? Это добавит безопасности?

Гость||

Скриншот № 3.

Нарушают закон:

Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях:

Статья 3.4.

Размещение транспортных средств на газоне, а также на детской или спортивной площадке - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Гость||

Мракобесы пошли в наступление.

Совсем адептов не стало, нужна наружная реклама

Гость||

А у какого именно бога они постоянно что то просят?

У Бахуса?

А может у Иеговы? Так у него надо на иврите просить

Гость||

Смертей будет больше,реклама чего либо не должна отвлекать водителей. Ну а на отпеваниях опять прибыль...

Гость||

Осталось только насильно всем кресты колоть,от разных напастей?

Гость||

Незаконный дорожный знак, куда смотрит ГИБДД?

Гость||

Вернули бедную страну в средневековье

Гость||

Маразм крепчал.

Имя: Гость
Комментарий:

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