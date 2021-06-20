В Каменском районе установили крест у опасного участка дороги

20.06.2021 | 20:10

Спаси и сохрани! Участок дороги у села Головинщино Каменского района (он соединяет трассы Москва - Челябинск и Тамбов - Пенза) ранее пользовался дурной славой. Уж очень опасное место для автомобилистов.

Православные верующие выступили с инициативой установки поклонного креста, который позволит проезжающим мимо водителям и пассажирам обратиться с молитвой к Богу и попросить защиты.

«Здесь идут бесконечные фуры в Москву. И у нас здесь было в свое время много аварий со смертельным исходом. Поэтому надо, чтобы люди имели возможность перекреститься перед дорогой», - рассказал активист-общественник Владимир Маров.

Он стал одним из инициаторов установки поклонного креста. Кстати, появилась православная святыня у села Головинщино благодаря пожертвованиям верующих.

«Это символ присутствия Божия и всесильной Божией помощи, которая помогает человеку, в том числе и на пути. Поэтому их и ставят на дороге, чтобы человек проезжающий мог помолиться и спросить у Бога благословления на дальнейший путь», - объяснил иерей Даниил Бойков.

Это уже 15-й поклонный крест, установленный на территории Каменского района.