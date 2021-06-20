Школьнику из села Загоскино помогли потушить пожар уроки ОБЖ

20.06.2021 | 20:40

У Богдана Гаврищенко из села Загоскино выпускной. Он и еще пять его одноклассников закончили девять классов, и теперь перед ребятами стоит выбор: продолжить дальше учиться в школе или пойти в колледж.

Но главную науку оставаться человеком в любой ситуации и помочь в случае опасности Богдан уяснил хорошо. В начале мая он увидел, как загорелся сухостой и огонь, набирая силу, пошел на жилые дома. У парня была с собой лопата (ехал за червями на рыбалку), поэтому он тут же принялся закидывать пламя землей.

«Там также горели деревья. Они падали, вспыхивали. Пару раз мне лицо обжигало, также пострадала у меня одежда. Во время пожара я стягивал свою кофту, мочил ее и повязывал лицо, как учили на уроках ОБЖ», - рассказал Богдан.

«Из-за пожара я его отругала. Он меня спросил: «Бабуль, а ты поступила бы точно так же?» Я сказала да. Он сказал: «Я в тебя», - добавила бабушка юноши.

Позже подоспела помощь, но Богдан практически со всем справился. А на следующий день ему вновь пришлось тушить похожий пожар.

Это спортивный характер, считает главный тренер сборной области по тяжелой атлетике Григор Агекян. Богдан занимается у него менее полугода, но за это время успел достойно заявить о себе.

«Первый раз выступал на областных соревнованиях, занял первое место и выполнил второй юношеский разряд. Такое очень редко бывает. У меня большая надежда, что мы с ним дойдем до олимпийского золота», - отметил Григор Агекян.

Отважного атлета поздравили президент Федерации Пензенской области по тяжелой атлетике и депутаты Законодательного собрания. Будущему чемпиону подарили спортивную экипировку.