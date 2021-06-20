Коронавирус в области: 6 новых жертв и 81 заразившийся

20.06.2021 | 12:31

В Пензенской области за сутки подтвердили 81 случай коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся на воскресенье, 20 июня, достигло 48 764.

Большинство новых пациентов зарегистрировали в Пензе (41). 9 инфицированных прибавилось в Нижнеломовском районе, 5 - в Лунинском, по 4 - в Бессоновском и ЗАТО Заречный.

Также в суточную статистику по заболевшим вошли Малосердобинский, Наровчатский, Шемышейский (по 3), Белинский, Пензенский, Тамалинский (по 2), Спасский, Земетчинский, Мокшанский (по 1) районы.

За сутки число жертв коронавирусной пневмонии в регионе увеличилось на 6. Зафиксирована смерть мужчин 1939 и 1944 года рождения и женщин 1938, 1941, 1947 и 1948 года рождения. Все погибшие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.

Общее число скончавшихся от коронавируса составило 918. Инфекция унесла жизни 410 мужчин и 508 женщин. Возраст умерших от 26 до 97 лет.

За минувшие сутки медики выписали 17 человек. Всего в регионе вирус побороли 45 327 пациентов.