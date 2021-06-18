Общество

Взяться за ремонт улицы Рябова в Пензе никто не пожелал

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На электронный аукцион для подрядных организаций, пожелавших взяться за ремонт многострадальной улицы Рябова в Пензе, никто не заявился.

Улицу Рябова пензенцы называют вечной рекой из-за того, что во время ливней на ней разливается огромная лужа, затапливая все окружающее пространство.

В мае 2020 года выяснилось, что ливневая канализация построена силами промышленных предприятий, которые размещаются в этом районе, и не была передана муниципалитету.

Также ранее сообщалось, что ремонт улицы Рябова запланирован на второй этап строительства дороги, соединяющей улицы 40 лет Октября и Центральную.

В конце мая 2021-го в администрации города сообщили, что проектно-сметная документация на ремонт улицы Рябова подготовлена, в июне пройдут торги и после этого подрядная организация приступит к ремонту дороги.

8 июня Управление муниципального имущества Пензы разместило на сайте госзакупок объявление о поисках подрядчика. Предполагалось, что работы по контракту начнутся 5 июля 2021 года и закончатся 25 декабря 2022-го.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 267 млн 150 тыс. 400 рублей. Финансирование должно производиться из бюджетов двух уровней - как городского, так и областного.

Последним днем подачи заявок было 17-е число. Однако за этот срок ни одной заявки не поступило.

«Признать электронный аукцион несостоявшимся», - говорится в протоколе собрания единой комиссии.

Источник — фото Сергея Крылова, vk.com/sova_penza
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Гость||

)))))))) на этом все. Тоните дальше.

Гость||

Заелись, или кто-то думает по другому?

Гость||

Гость писал(а):

> Заелись, или кто-то думает по другому?

=====================================

Не. Пилить им не дадут, вот и остыли.

Гость||

Кто будет делать в ущерб себе то? Значит цена не адекватная.

Гость||

Старый трюк - повторный аукцион, но уже с новыми сроками, а может и с другой суммой контракта.

Гость||

Мэр за сдачу объекта слишком большой откат запросил?

Гость||

Пилят сумму а не дорогу, Витька "хитроглазый" знает, спросите

Имя: Гость
Комментарий:

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