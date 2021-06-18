В Пензенской области снизились темпы вакцинации от COVID-19

18.06.2021 | 10:38

636 тысяч жителей Пензенской области должны получить прививку от коронавирусной инфекции, чтобы создался коллективный иммунитет. Об этом заявил врио заместителя председателя правительства региона Вячеслав Космачев на брифинге, состоявшемся в пятницу, 18 июня.

По его словам, прививочную кампанию можно условно разделить на два периода. Первый, когда отмечалась хорошая динамика, - с января по март: люди шли на вакцинацию интенсивно, с полным пониманием необходимости этого шага.

«Затем за счет антипиара и других негативных процессов, которые стали распространяться в обществе, темпы вакцинации значительно снизились. Сейчас мы констатируем невысокие темпы, которые на порядок отстают от планов», - отметил Космачев.

Он подчеркнул, что в условиях ухудшения ситуации по коронавирусу необходимость прививки «диктуют уже не условия сохранения здоровья, а условия сохранения жизни». В последнее время медики, во-первых, отмечают поражение болезнью людей в возрасте 18-19 лет (такие пациенты составляют более 50%), а во-вторых - тяжелое течение заболевания в молодом возрасте.

Тему, поднятую Вячеславом Космачевым, развил министр здравоохранения региона Александр Никишин. Он отметил, что, с одной стороны, медикам стало гораздо легче, чем в начале эпидемии, когда требовалось обеспечивать лечебные учреждения лекарствами, кислородом, аппаратами ИВЛ.

«Не хотелось бы работать в том режиме, в котором работали в прошлом году. Не хотелось бы, чтобы люди болели. Единственная возможность снизить заболеваемость - это прививки», - напомнил он.

Главный медик области отметил, что сейчас привито менее 25% населения, а для достижения коллективного иммунитета нужно 60%. Для того чтобы дать возможность жителям области получить прививку, вакцинация проводится на предприятиях, в торговых центрах, в сельских ФАПах, а прививочные бригады специально выезжают в отдаленные населенные пункты.

Александр Никишин также отметил, что Пензенская область занимает первое место в рейтинге по иммунизации граждан в возрасте от 60 лет и старше. «Это позволит уменьшить смертность среди данной категории населения и тяжесть заболевания, которое переносят пациенты», - резюмировал он.