Общество

В Пензенской области снизились темпы вакцинации от COVID-19

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636 тысяч жителей Пензенской области должны получить прививку от коронавирусной инфекции, чтобы создался коллективный иммунитет. Об этом заявил врио заместителя председателя правительства региона Вячеслав Космачев на брифинге, состоявшемся в пятницу, 18 июня.

По его словам, прививочную кампанию можно условно разделить на два периода. Первый, когда отмечалась хорошая динамика, - с января по март: люди шли на вакцинацию интенсивно, с полным пониманием необходимости этого шага.

«Затем за счет антипиара и других негативных процессов, которые стали распространяться в обществе, темпы вакцинации значительно снизились. Сейчас мы констатируем невысокие темпы, которые на порядок отстают от планов», - отметил Космачев.

Он подчеркнул, что в условиях ухудшения ситуации по коронавирусу необходимость прививки «диктуют уже не условия сохранения здоровья, а условия сохранения жизни». В последнее время медики, во-первых, отмечают поражение болезнью людей в возрасте 18-19 лет (такие пациенты составляют более 50%), а во-вторых - тяжелое течение заболевания в молодом возрасте.

Тему, поднятую Вячеславом Космачевым, развил министр здравоохранения региона Александр Никишин. Он отметил, что, с одной стороны, медикам стало гораздо легче, чем в начале эпидемии, когда требовалось обеспечивать лечебные учреждения лекарствами, кислородом, аппаратами ИВЛ.

«Не хотелось бы работать в том режиме, в котором работали в прошлом году. Не хотелось бы, чтобы люди болели. Единственная возможность снизить заболеваемость - это прививки», - напомнил он.

Главный медик области отметил, что сейчас привито менее 25% населения, а для достижения коллективного иммунитета нужно 60%. Для того чтобы дать возможность жителям области получить прививку, вакцинация проводится на предприятиях, в торговых центрах, в сельских ФАПах, а прививочные бригады специально выезжают в отдаленные населенные пункты.

Александр Никишин также отметил, что Пензенская область занимает первое место в рейтинге по иммунизации граждан в возрасте от 60 лет и старше. «Это позволит уменьшить смертность среди данной категории населения и тяжесть заболевания, которое переносят пациенты», - резюмировал он.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Почему смертность от ковида в разгар пандемии была 2-3 человека,а сейчас 5-6 ? С чем это связано?

Гость||

Простонарод не доверяет власти

Гость||

penzainform.ru писал(a):

первое место в рейтинге по иммунизации граждан в возрасте от 60 лет и старше
И, в то же время, первое место по смертности именно этой возрастной категории 60+! Как это могут объяснить уважаемые представители пензенской медицины?

Гость||

Бесплатный сыр....

Гость||

Собянин говорит, что несмотря на 60% иммунитет в г.Москве(прививки, переболели) количество заболевших увеличивается непонятно почему. Тут же Мишутин говорит,что надо добиться 60% прививок для работающих. Где логика? Никакой логики.Мы идем по пути Индии, где в январе начали массовую вакцинацию и через 2-3 месяца страна попала в коллапс, люди начали массово помирать.кстати глава Росспотребнадзора на этом же заседании сказала, что количество заболевших увеличилось на 1 процент и по стране количество заболевших в общей сумме составляет 1.1 процента!!! Всего каких то 1.1 процента.А хотят всех прививать и пойти по пути Индии.

Гость||

Ясно, что что-то здесь не так. Зачем-то хотят поголовно прививать в то время, когда даже не был опять объявлен домашний арест, а количество заболевших даже не достигло декабрьского пика. Получается, что цель не в том, чтобы уберечь людей, а цель - вколоть прививку. А что в ней непонятно и как это отразится на здоровье и генетике в дальнейшем.

Гость||

Люди не хотят в себя непонятный бульон вливать.

Гость||

Здоровым питанием все население они не могут обеспечить, мусорную реформу не смогли провести, спорт весь похерили ,медицину и образование тоже, пенсионный возраст подняли , а пенсии нет, цены растут катастрофически и тут нате, вдруг такая забота о населении. Не складывается пазл, господа оккупанты и бездари.

Гость||

все больше людей понимают бесполезность этой "вакцины".

Пока ее не начали колоть, заболеваемость начала снижаться.

начали колоть - опять все плохо стало

Имя: Гость
Комментарий:

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