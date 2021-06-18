Ограничения, локдаун, вакцинация: мэр Кузнецка обратился к горожанам

18.06.2021 | 18:01

В пятницу, 18 июня, мэр Кузнецка Сергей Златогорский записал видеообращение к жителям города. Он рассказал об итогах заседания с руководителями минздрава и Роспотребнадзора, в котором участвовал в режиме видео-конференц-связи.

«Вновь возникла необходимость поговорить с вами по вопросам, связанным с ковидом. Ситуация достаточно сложная. Скорее всего, на следующей неделе выйдет документ об ужесточении антиковидных мер на тот манер, как это было прошлой весной, летом. Надо к этому быть готовыми», - предупредил он население.

Большую часть 11-минутного обращения Сергей Златогорский посвятил призывам сделать прививку от коронавируса.

«Вакцинировано уже 10 000 жителей. Чтобы достигнуть порога в 60%, нужно примерно 37 000 человек. Понятно, что люди должны добровольно сделать выбор в пользу вакцинации, но 10 000 уже это сделали, все живы-здоровы, я в том числе. Перенес нормально эти прививки, чувствую себя хорошо, уверенно. Мне неизвестно ни об одном факте, чтобы привитый заболел, - во всяком случае, чтобы это кончилось госпитализацией и какими-то тяжелыми последствиями.

Я не понимаю, в чем смысл верить каким-то слухам, домыслам. Я пытался поговорить с людьми, которые каким-то образом оппонируют вакцинации, вот интересный аргумент: раз государство бесплатно что-то предлагает, значит, есть какой-то подвох. Расчет государства понятен: государству нужно здоровое население», - подчеркнул мэр Кузнецка.

Он предупредил, что если люди не будут вакцинироваться, может быть объявлен локдаун.

«Только я глубоко сомневаюсь, что в этих условиях какие-то там будут меры (выплаты, доплаты) от государства. Сейчас решить проблему можно с помощью вакцинирования, да и средств, наверное, уже нет.

К нам в Россию зашли штаммы более сильные, более убойные, нежели те, что ходили по стране раньше, в частности индийский - у него более тяжелые последствия и высокая летальность. Не срабатывают порой те методики лечения, которые были отработаны на старых штаммах. Нужно учиться по-новому. Медики второй год как на войне», - добавил Златогорский.