Общество

Ограничения, локдаун, вакцинация: мэр Кузнецка обратился к горожанам

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В пятницу, 18 июня, мэр Кузнецка Сергей Златогорский записал видеообращение к жителям города. Он рассказал об итогах заседания с руководителями минздрава и Роспотребнадзора, в котором участвовал в режиме видео-конференц-связи.

«Вновь возникла необходимость поговорить с вами по вопросам, связанным с ковидом. Ситуация достаточно сложная. Скорее всего, на следующей неделе выйдет документ об ужесточении антиковидных мер на тот манер, как это было прошлой весной, летом. Надо к этому быть готовыми», - предупредил он население.

Большую часть 11-минутного обращения Сергей Златогорский посвятил призывам сделать прививку от коронавируса.

«Вакцинировано уже 10 000 жителей. Чтобы достигнуть порога в 60%, нужно примерно 37 000 человек. Понятно, что люди должны добровольно сделать выбор в пользу вакцинации, но 10 000 уже это сделали, все живы-здоровы, я в том числе. Перенес нормально эти прививки, чувствую себя хорошо, уверенно. Мне неизвестно ни об одном факте, чтобы привитый заболел, - во всяком случае, чтобы это кончилось госпитализацией и какими-то тяжелыми последствиями.

Я не понимаю, в чем смысл верить каким-то слухам, домыслам. Я пытался поговорить с людьми, которые каким-то образом оппонируют вакцинации, вот интересный аргумент: раз государство бесплатно что-то предлагает, значит, есть какой-то подвох. Расчет государства понятен: государству нужно здоровое население», - подчеркнул мэр Кузнецка.

Он предупредил, что если люди не будут вакцинироваться, может быть объявлен локдаун.

«Только я глубоко сомневаюсь, что в этих условиях какие-то там будут меры (выплаты, доплаты) от государства. Сейчас решить проблему можно с помощью вакцинирования, да и средств, наверное, уже нет.

К нам в Россию зашли штаммы более сильные, более убойные, нежели те, что ходили по стране раньше, в частности индийский - у него более тяжелые последствия и высокая летальность. Не срабатывают порой те методики лечения, которые были отработаны на старых штаммах. Нужно учиться по-новому. Медики второй год как на войне», - добавил Златогорский.

Источник — кадр из видео vk.com/id422375262
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Гость||

Серёжа очнись, ты опять обделался! Опять ты тянешься перед начальством, первый каблучками щелкаешь, позорник! О каких 60% ты мелешь, нахватался верхушек и туда же, не разобравшись. У нас весь Кузнецк у мебельщиков нелегально работает и ты об этом прекрасно знаешь хватит морочить голову людям, шельмец.

Гость||

Ты че написал то понял ущербный? Уколись иди лучше пока не поздно, у тебя и без ковида уже мозг клинит. А забацылишь - точно в ящик сыграешь.

Гость||

penzainform.ru писал(а): В пятницу, 18 июня, мэр Кузнецка Сергей Златогорский записал видеообращение

уже это сделали, все живы-здоровы, я в том числе. Перенес нормально эти прививки, чувствую себя хорошо, уверенно.

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ну раз так, то вколите ему ишшо для профилактити

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