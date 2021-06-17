Общество

В «Страну героев» под Пензой поедут подростки из Москвы

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Сотни детей из разных уголков России попадут в «Страну героев» в Пензенской области. Это тематический военно-патриотический лагерь, который работает по четырем направлениям.

«Волонтеры Победы», «Хранители истории», «Медиа Победы» и «Защитники». Первая смена прошла удачно, ребята получили новые знания, новые навыки. Заложен фундамент для следующих трех смен», - рассказала начальник лагеря Екатерина Фильчагина.

Путевки в пензенский лагерь стали призами фестиваля кадетской песни в Москве. В столице понимают, где искать героев.

«Случается, что москвичи смотрят немножко свысока, а у нас дети как раз говорят, что хотят жить в России и выстраивать взаимоотношения на горизонтальном уровне», - поделилась жительница Москвы Юлия Куварзина.

То, что дети будут две недели ходить в форме, родителей нисколько не смущает. Наоборот, они считают, что такой летний отдых пойдет только на пользу.

На протяжении всех смен ребята будут возводить полноценный военный штаб с медицинским пунктом и защитными рвами.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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Гость||

[[[я, что москвичи смотрят немножко свысока, а у нас дети как раз говорят, что хотят жить в России и выстраивать взаимоотношения на горизонтальном уровне», - поделилась жительница Москвы Юлия Куварзина.]]]

Тётенька-москвичка совсем запуталась с этим «у нас дети» и «москвичи свысока»

Надо больше думать ,что артикулируешь или это задача противопоставить «наши» и «эти» ? Разделяй, так сказать, и властвуй.

Гость||

Что за патриотизм без военного штаба, формы и защитного рва. По наивности думал, что патриотизм это любовь к родине, а тут оказывается, что патриотизм это про войнушку.

Гость||

Идеальный гражданин

Двадцать лет эта власть воспитывала идеального (для себя) гражданина: он запуган и озлоблен, никому не верит (даже телевизору), но вслух об этом сказать не решается, на окружающих плюет и живет своими маленькими частными интересами. Втайне понимает, что Америка круче, на людях демонстрирует уверенность в обратном, но «жувачку» хочет только американскую.

И вот когда это уже почти удалось — началась пандемия.

Оказалось, есть свои издержки.

Ну надо же.

Андрей Десницкий, библеист, профессор РАН

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