В «Страну героев» под Пензой поедут подростки из Москвы

17.06.2021 | 20:15

Сотни детей из разных уголков России попадут в «Страну героев» в Пензенской области. Это тематический военно-патриотический лагерь, который работает по четырем направлениям.

«Волонтеры Победы», «Хранители истории», «Медиа Победы» и «Защитники». Первая смена прошла удачно, ребята получили новые знания, новые навыки. Заложен фундамент для следующих трех смен», - рассказала начальник лагеря Екатерина Фильчагина.

Путевки в пензенский лагерь стали призами фестиваля кадетской песни в Москве. В столице понимают, где искать героев.

«Случается, что москвичи смотрят немножко свысока, а у нас дети как раз говорят, что хотят жить в России и выстраивать взаимоотношения на горизонтальном уровне», - поделилась жительница Москвы Юлия Куварзина.

То, что дети будут две недели ходить в форме, родителей нисколько не смущает. Наоборот, они считают, что такой летний отдых пойдет только на пользу.

На протяжении всех смен ребята будут возводить полноценный военный штаб с медицинским пунктом и защитными рвами.