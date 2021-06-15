Общество

В Пензе перевозчика с маршрута № 99 оштрафовали на 300 000 рублей

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Предпринимательница, работающая на маршруте № 99 (Арбековская Застава - Засурье), обратилась в Арбитражный суд Пензенской области в надежде отменить штраф, который на нее наложило Нижне-Волжское управление Ространснадзора.

Инспекторы выяснили, что женщина занималась перевозками пассажиров, не числясь в реестре маршрутов регулярных перевозок, не имея свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 99 и карты маршрута. При этом путевой лист водителю, которого проверили, выдала именно она.

Таким образом, предпринимательница нарушила закон. Ее оштрафовали на 300 000 рублей.

Однако женщина не согласилась с этим решением и обратилась в суд. Она заявила, что не является самостоятельным перевозчиком, поскольку работает по агентскому договору с другой предпринимательницей, которой были выданы все необходимые документы.

Суд изучил материалы дела и встал на сторону Ространснадзора. Он отметил, что упомянутый договор не соответствует признакам статьи Гражданского кодекса РФ об агентском договоре. Но даже если бы соответствовал, то предпринимательница по нему приобрела права и обязанности перевозчика по маршруту № 99, хотя свидетельство на осуществление перевозок и карта маршрута выданы не ей.

Постановление Ространснадзора признали законным. Предпринимательнице придется расстаться с деньгами.

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Гость||

Верните автобусы на 99 маршрут

Гость||

penzainform.ru писал(a):

не имея свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 99 и карты маршрута.
Ну то есть ее нужно было снимать с маршрута помимо штрафа, но маршрутки по прежнему ездят.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе перевозчика с маршрута № 99 оштрафовали на 300 000 рублей
Это слишком маленький штраф для перевозчика. Просто смешно. Не говоря уже о том что маршрутки в принципе надо ликвидировать и проверки должны быть массовыми. Все маршрутки работают в чёрную. Билеты не выдают.

Гость||

Это им за 27 рублей стоимости проезда влупили? Чтобы не отличались от остальных?

Имя: Гость
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