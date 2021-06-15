«Строитель»: полиция установила личности 9 детей в возрасте 13-14 лет

15.06.2021 | 10:23

В ходе проверки, организованной полицией в Городищенском районе по факту размещения в Сети видеоролика из оздоровительного лагеря «Строитель», установлены личности девяти детей 2007 и 2008 года рождения.

«Так как данный инцидент произошел в позднее время суток, их опрос не проводился. Была осуществлена встреча с директором лагеря и проведена профилактическая беседа», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Во время проверки установят, пострадал ли кто-либо из несовершеннолетних и есть ли в произошедшем вина родителей.

«По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с законодательством Российской Федерации», - заключили в пресс-службе.

14 июня в Сети появилась запись, на которой несколько девочек в комнате «перекрывали друг другу доступ кислорода».

Как стало известно «ПензаИнформ», подростки находились в отряде для девятиклассников, после случившегося фигурировавших на записи детей разобрали по домам.

На месте работает и прокуратура.

«Проводится проверка организации воспитательной и профилактической работы в учреждении, а также условий содержания и воспитания несовершеннолетних в семьях», - сообщила ранее сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.