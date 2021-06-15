Общество

«Строитель»: полиция установила личности 9 детей в возрасте 13-14 лет

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В ходе проверки, организованной полицией в Городищенском районе по факту размещения в Сети видеоролика из оздоровительного лагеря «Строитель», установлены личности девяти детей 2007 и 2008 года рождения.

«Так как данный инцидент произошел в позднее время суток, их опрос не проводился. Была осуществлена встреча с директором лагеря и проведена профилактическая беседа», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Во время проверки установят, пострадал ли кто-либо из несовершеннолетних и есть ли в произошедшем вина родителей.

«По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с законодательством Российской Федерации», - заключили в пресс-службе.

14 июня в Сети появилась запись, на которой несколько девочек в комнате «перекрывали друг другу доступ кислорода».

Как стало известно «ПензаИнформ», подростки находились в отряде для девятиклассников, после случившегося фигурировавших на записи детей разобрали по домам.

На месте работает и прокуратура.

«Проводится проверка организации воспитательной и профилактической работы в учреждении, а также условий содержания и воспитания несовершеннолетних в семьях», - сообщила ранее сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость||

Тот самый случай, когда поодиночке дома они, скорее всего, нормальные, адекватные дети, а собравшись в кучу, начинают творить дичь.

Гость||

Несколько лет назад забрали дочь из Строителя ночью. Позвонила в 12 часов - вожатые напоролись, бардак, шум, гам, дети не спят.

Гость||

Самый тупой возраст, в голове помойка. Не зря раньше держали гувернеров и воспитателей до самого замужества или женитьбы.

Гость||

Ну вот откуда всё это ? Таких деток с родителями вместе ,сразу надо на учёт ставить, пусть ходят отмечаются

и профилактические беседы слушают.

Гость||

Строили мы,строили...и построили?

Гость||

что их выявлять-они все такие.....

Гость||

Гость писал(a):

что их выявлять-они все такие...
Как и 20, и 50, и 100 лет назад. Забыли своё детство?

Гость||

Гость писал(a):

Строили мы,строили...и построили?
Вы дурочка?

Гость||

После санатиррия в кичкалейке, где в 5 классе девочки уже видели все, о лагере забыли навсегда, и детство было нормальным, без лагеря и детей бедноты с поносом в головах.

Гость||

Знакомые дети все как один отказались ехать в лагерь, не зря, не зря, умные они.

Гость||

50 лет назад в п/л Строитель (тогда он был в Ахунах) делали тоже самое по согласию, это называлось усыпить. Опасно конечно но дети есть дети, и задача родителей прошедших свое детство, и оценив его рассказать своим детям, что делать нельзя.

Гость||

А где у нас прячутся два дурачка, пропагандирующие детские лагеря?

Которые вспоминают как много было детских лагерей в советское время?

И которые помалкивают как и чем нехорошим занимались там детки.

Имя: Гость
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