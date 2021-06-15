Общество

«Собачий кайф»: лагерь «Строитель» проверят после видео в Сети

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В Пензенской области организовали проверку загородного детского оздоровительного лагеря «Строитель». Поводом послужила запись, выложенная в Сеть в понедельник, 14 июня.

На ней видно, как группа девочек подросткового возраста в своей комнате играет в так называемый собачий кайф, после чего какое-то время они находятся в полуобморочном состоянии.

«По поручению прокуратуры области прокуратура Городищенского района, на территории которого расположен лагерь, проводит проверку организации воспитательной и профилактической работы в учреждении, а также условий содержания и воспитания несовершеннолетних в семьях», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Как стало известно порталу, девочки находились в отряде для девятиклассников, после случившегося фигурировавших на записи детей разобрали по домам.

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Гость||

Вот вам ещё одно доказательство пагубного влияния дырявого Иван-коня и западной пропаганды,убивающее культурный код наших детей...

Гость||

Согласен полностью,дальше только дно.

Гость||

Журналисты в погоне за хайпом совершенно плюют на детей.

Гость||

Эффект Стрейзанд

Имя: Гость
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