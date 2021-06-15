Общество

Стало известно, когда в область вернутся сухие и солнечные дни

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В среду, 16 июня, местами в области ожидается гроза. Прогноз обнародовал пензенский ЦГМС.

Ночью в Сурском крае будет 15…17 градусов тепла, днем воздух прогреется до 24…26 градусов. Ветер северный, умеренный.

С 17 июня в Сурском крае прогнозируют ясные солнечные дни и подъем температуры до 25…29 градусов. 21-го числа ожидается переменная облачность и жара до 30 градусов.

Ливни создают много неудобств для жителей региона. Так, в Пензе регулярно затапливает несколько улиц, под водой оказывается даже Московская.

Ранее синоптики пообещали, что 16 июня на Европейскую территорию РФ с запада начнет распространяться область высокого давления. Сильные дожди прекратятся. Сухая и солнечная погода задержится надолго.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ливни создают много неудобств для жителей региона. Так, в Пензе регулярно затапливает несколько улиц
Так не ливни виноваты, а те кто строил и проектировал эти улицы.

Имя: Гость
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