Стало известно, когда в область вернутся сухие и солнечные дни

15.06.2021 | 17:41

В среду, 16 июня, местами в области ожидается гроза. Прогноз обнародовал пензенский ЦГМС.

Ночью в Сурском крае будет 15…17 градусов тепла, днем воздух прогреется до 24…26 градусов. Ветер северный, умеренный.

С 17 июня в Сурском крае прогнозируют ясные солнечные дни и подъем температуры до 25…29 градусов. 21-го числа ожидается переменная облачность и жара до 30 градусов.

Ливни создают много неудобств для жителей региона. Так, в Пензе регулярно затапливает несколько улиц, под водой оказывается даже Московская.

Ранее синоптики пообещали, что 16 июня на Европейскую территорию РФ с запада начнет распространяться область высокого давления. Сильные дожди прекратятся. Сухая и солнечная погода задержится надолго.