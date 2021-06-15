Общество

Родителей юного жителя Пензенской области установит суд

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13-летнему жителю Пензенской области помогут установить факт его рождения от конкретных родителей. После этого подростку можно будет оформить пенсию по потере кормильца.

О ситуации в своем Instagram-аккаунте рассказала детский омбудсмен Елена Столярова. Когда мальчик появился на свет, в роддоме неверно указали фамилию его матери. В свидетельстве о рождении все было верно.

«В графе «Отец» в свидетельстве стоит прочерк. Хотя мальчик жил и воспитывался в доме бабушки и дедушки со стороны своего отца. Впоследствии отец скончался», - говорится в посте.

Подростку положена пенсия по потере кормильца, однако расхождение сведений в документах, отсутствие записи об отце в свидетельстве о рождении затруднили процедуру ее оформления.

Факт рождения юного жителя региона от конкретных родителей придется устанавливать через суд.

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