Коронавирус: новые пациенты, география, молодая жертва

По данным на понедельник, 14 июня, в Пензенской области диагноз «коронавирусная инфекция» поставили еще 72 жителям. Общее число случаев заражения стало равняться 48 295.
География распространения последних случаев оказалась обширной, в сводку вошли 17 муниципальных образований: Пенза - 31, Мокшанский и Пензенский районы - по 5, Башмаковский и Нижнеломовский, а также город Заречный - по 4, Иссинский, Каменский и Лунинский районы - по 3, Бессоновский и Сердобский - по 2, Спасский, Белинский, Колышлейский, Малосердобинский, Пачелмский и Шемышейский - по 1.
Накануне вечером региональный оперативный штаб сообщил о смерти пяти пациентов от коронавируса. Среди них - четверо мужчин 1990, 1937, 1940, 1948 года рождения и одна женщина 1946-го.
Все они имели сопутствующие заболевания. В частности, у 30-летнего умершего были детский церебральный спастический паралич, парапарез нижних конечностей.
В каждом из случаев осложнением стала пневмония.
Таким образом, количество жертв коронавируса достигло 885.
В тот же день из больниц выписались 22 человека, перенесших COVID-19. Общее число выздоровевших - 45 208.
Хватит врать. Умирают от оптимизации вашей долбаной , а не от ковида.