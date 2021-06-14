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Общество

Коронавирус: новые пациенты, география, молодая жертва

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По данным на понедельник, 14 июня, в Пензенской области диагноз «коронавирусная инфекция» поставили еще 72 жителям. Общее число случаев заражения стало равняться 48 295.

География распространения последних случаев оказалась обширной, в сводку вошли 17 муниципальных образований: Пенза - 31, Мокшанский и Пензенский районы - по 5, Башмаковский и Нижнеломовский, а также город Заречный - по 4, Иссинский, Каменский и Лунинский районы - по 3, Бессоновский и Сердобский - по 2, Спасский, Белинский, Колышлейский, Малосердобинский, Пачелмский и Шемышейский - по 1.

Накануне вечером региональный оперативный штаб сообщил о смерти пяти пациентов от коронавируса. Среди них - четверо мужчин 1990, 1937, 1940, 1948 года рождения и одна женщина 1946-го.

Все они имели сопутствующие заболевания. В частности, у 30-летнего умершего были детский церебральный спастический паралич, парапарез нижних конечностей.

В каждом из случаев осложнением стала пневмония.

Таким образом, количество жертв коронавируса достигло 885.

В тот же день из больниц выписались 22 человека, перенесших COVID-19. Общее число выздоровевших - 45 208.

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Гость||

Хватит врать. Умирают от оптимизации вашей долбаной , а не от ковида.

Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Гость||

Какой то ужас!Молодые люди умирают!Соболезную родным!

Гость||

Гость писал(a):

Какой то ужас!Молодые люди умирают!
А типа до ковида молодые не умирали? Все наверно до 90 лет доживали.

Гость||

Гость писал(а):

> Хватит врать. Умирают от оптимизации вашей долбаной , а не от ковида.

Истину глаголешь.

Гость||

Согласен, ни СМИ, ни зомбоящику нельзя доверять, потому что это говно всё проплачено.

Имя: Гость
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