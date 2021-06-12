В Пензе перекроют улицы из-за съемок сериала и праздника медалистов

12.06.2021 | 10:32

Ранним утром в воскресенье, 13 июня, в Пензе будет перекрыто движение транспорта на нескольких улицах.

С 4:00 до 7:00 нельзя будет проехать по улицам Лермонтова (от Советской до Кирова), Кирова и Калинина (от Карла Маркса до Чкалова).

Как пояснили в администрации Пензы, прекращение движения связано с проведением съемок телесериала «Зема-3».

Еще одно изменение ждет пензенских автомобилистов 23 июня. В связи с проведением праздника «Медалист-2021» движение транспорта, кроме общественного, будет прекращено с 6:00 до 18:00 по улицам Бакунина (от Кирова до Володарского) и Московской (от Суворова до Бакунина).

В пресс-службе мэрии просят водителей заранее планировать маршруты.