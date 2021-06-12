Общество

В Пензе перекроют улицы из-за съемок сериала и праздника медалистов

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Ранним утром в воскресенье, 13 июня, в Пензе будет перекрыто движение транспорта на нескольких улицах.

С 4:00 до 7:00 нельзя будет проехать по улицам Лермонтова (от Советской до Кирова), Кирова и Калинина (от Карла Маркса до Чкалова).

Как пояснили в администрации Пензы, прекращение движения связано с проведением съемок телесериала «Зема-3».

Еще одно изменение ждет пензенских автомобилистов 23 июня. В связи с проведением праздника «Медалист-2021» движение транспорта, кроме общественного, будет прекращено с 6:00 до 18:00 по улицам Бакунина (от Кирова до Володарского) и Московской (от Суворова до Бакунина).

В пресс-службе мэрии просят водителей заранее планировать маршруты.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Зема-3 ето что?

Гость||

Кошмар - Панин, Пензфильмаш ! Гоните вы этого Панина !

Гость||

Сериал для дегенератов, снятый дегенератами.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.06.2021 10:47|

Зема-3 ето что?

Да так быдлятина очередная.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

прекращение движения связано с проведением съемок телесериала «Зема-3».
А не много ли берут на себя эти блогеры? Дороги оплачены налогоплательщиками, а перекрывают их в частных интересах пары инстаграмщиков.

Гость||

БыдлоКВН-щики с интеллектом ниже пояса перекрывают дороги. Чудеса...

Гость||

Ааааа ору, Зёма красавелла! :))))

Гость||

Гость писал(a):

А не много ли берут на себя эти блогеры? Дороги оплачены налогоплательщиками, а перекрывают их в частных интересах пары инстаграмщиков.
Вы прям много в 4 утра воскресенья намотать километров решили?

Гость||

Нужно было криминальный боевик про Иоанна снять.В этой стране такое любят).

Гость||

Иоанн теперь с достойными людьми общается и гречу вкушает с курочкой. И любвеобильного володина вспоминает и сердобскую заимку.

Гость||

https://www.penzainform.ru/live/events/public/2020/12/12/pryamaya_liniya_gubernatora-zakulise/#!photos/177709

Гость||

Уже зема-3, капец! И про первых-то двух зем мало кто знает, тьфу!

А панин,вообще,маргинал, женщин бить любит, везде скандалит, глядишь и у нас бабенку какую отоварит! Не пускайте его в город, дебошира!

Гость||

Что не новость про "Сурский край" так сплошной негатив,деградация и шизофрения какая то

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.06.2021 12:24|

https://www.penzainform.ru/live/events/public/2020/12/12/pryamaya_liniya_gubernatora-zakulise/#!photos/177709

О Иоанн,вот это фото.Хаххахаха)

Гость||

Этот сериал для дебилов однозначно.

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Имя: Гость
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