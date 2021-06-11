В пензенских лесах появились подберезовики и подосиновики

11.06.2021 | 19:00

Владимир Сонин - один из первых, кто успешно сходил на тихую охоту в этом году. Мужчина своей грибной удачей доволен.

«Подошли подберезовики (их поменьше) и подосиновики. Больше пока никаких нет. Белые попадаются, но они сейчас все никчемные, червивые», - рассказал он.

За свою 47-летнюю практику грибника с какими только дарами леса не сталкивался пензенский пенсионер.

«Есть подосиновики с белой шляпкой, попадаются серые. Который белый - он даже в Красной книге, мало их», - отметил Владимир Сонин.

Небольшое ведерко подосиновиков обойдется гурманам в 250 рублей. Но сейчас грибов не так уж и много, а вот чуть позже они могут подешеветь.

Что касается дорогих белых, их стоимость прогнозировать сложно. В прошлом году за лукошко просили около 1 000.