Общество

В пензенских лесах появились подберезовики и подосиновики

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Владимир Сонин - один из первых, кто успешно сходил на тихую охоту в этом году. Мужчина своей грибной удачей доволен.

«Подошли подберезовики (их поменьше) и подосиновики. Больше пока никаких нет. Белые попадаются, но они сейчас все никчемные, червивые», - рассказал он.

За свою 47-летнюю практику грибника с какими только дарами леса не сталкивался пензенский пенсионер.

«Есть подосиновики с белой шляпкой, попадаются серые. Который белый - он даже в Красной книге, мало их», - отметил Владимир Сонин.

Небольшое ведерко подосиновиков обойдется гурманам в 250 рублей. Но сейчас грибов не так уж и много, а вот чуть позже они могут подешеветь.

Что касается дорогих белых, их стоимость прогнозировать сложно. В прошлом году за лукошко просили около 1 000.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Для себя собирать можно,а за продажу пока не штрафуют в Пензе? Это предпринимательство...

Гость||

Гость писал(a):

а за продажу пока не штрафуют в Пензе? Это предпринимательство.
Учите матчасть, предпринимательство. Прости господи дурачок какой то.

Гость||

Дуримар белых червивых не бывает

Гость||

А прджопники?

Гость||

А как же особый противопожарный режим до октября?Мы же не можем его нарушить,не дурачки,никто...Вот отменят к зиме,тогда и по грибы...

Гость||

Гость писал(a):

Учите матчасть,
А ты дурачок. Ответственность предусмотрена за сбор и продажу краснокнижных грибов. А что бы определить есть ли в лукошке таковые надо предпринимательскую деятельность пресечь и грибочки экспроприировать к себе на кухню.

Гость||

За продажу даров леса без лицензии нужно штрафовать.

Гость||

Хороши грибочки, после дождей вона как ножки распёрло, сейчас бы на сковородочку, маслица, грибочки и одну картофелину большую для эстетики.

Гость||

У меня теща грибов объестся и лежит пошевелиться не может.

Гость||

Гость писал(а):

> Хороши грибочки, после дождей вона как ножки распёрло, сейчас бы на

> сковородочку, маслица, грибочки и одну картофелину большую для эстетики.

А поллитру??

Гость||

Белый подосиновик не редкость и часто встречается в заболоченых местах. Больше подвержен плесени,чем "собратья" с сине-чёрной шляпкой. Много на Кабаньем болоте в Светлополянском лесничестве.

Гость||

Я по мухоморам охотник

Гость||

Дедок 47лет уже банкует грибами, рука набита. Вон как уложил аппетитно, сейчас клюнет кто ни то, даже не сомневаюсь.

Гость||

Гость писал(a):

Дуримар белых червивых не бывает
Белые очень червяки любят. А уж люди как любят)

Гость||

Грибы в ельнике, в черничнике собирал, там только такие любят расти.

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Имя: Гость
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