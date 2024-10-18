Названа дата окончания дачного сезона в Пензе

18.10.2024 | 15:05

Дачный сезон в Пензе подходит к концу. В четверг, 17 октября, глава города Александр Басенко подписал постановление о его завершении.

«По просьбам жителей дачный сезон продлили - автобусы сезонных маршрутов до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ будут работать до 20 октября включительно», - сообщили в мэрии.

В этом году сезон стартовал 20 апреля. 27 машин возили горожан на участки по 19 направлениям - сначала 3 раза в неделю (в среду, субботу и воскресенье), с 1 июня до 1 сентября - 4 раза (добавилась пятница), с 1 сентября до 30 сентября - вновь по 3-дневной схеме, а с 1 октября до окончания сезона - только в выходные.

За это время было совершено 269 тысяч поездок. Цены на билет не поднимались.

В 2023 году дачники ездили до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с 22 апреля по 15 октября на 28 автобусах. За почти полгода машины перевезли 284 199 человек.