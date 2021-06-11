Новая стела станет вторым символом трудовой доблести пензенцев

11.06.2021 | 18:30

Пензенцам предлагают поучаствовать в выборе места, где в дальнейшем установят стелу в честь присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести».

«Пересечение улиц Гагарина и Ленина между заводами часовым и ЗИФ, потому что они работали во время войны и имеют награды; напротив завода ДХО на улице Суворова, потому что там делали авиабомбы во время войны; в районе пересечения улиц Строителей и Гагарина», - привела примеры начальник Управления градостроительства и архитектуры г. Пензы Нина Кутырева.

В списке вариантов возможного размещения памятного знака - 10 территорий, в том числе и Юбилейная площадь, и сквер Пионерский, и парк в Арбекове.

«Размещение таких объектов иногда придает вторую жизнь территориям, и для нас важно, чтобы развивались зеленые зоны в дальних микрорайонах. «40 лет Победы» - большая зеленая территория, мы проведем не только установку стелы, если население выберет это место, но и благоустройство территории», - сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

«Стела должна быть в том месте, где уже есть упоминания о героизме пензяков», - уточнил заместитель главы города Пензы Иван Краснов.

Парк был заложен в 1985 году, к 40-летию Великой Победы. Зеленый островок практически на окраине города приобрел очертания, здесь были высажены туи вдоль дорожек и установлен памятный знак - камень.

«Сколько лет прошло? Асфальт остался еще со времен социализма. Я за то, чтобы здесь благоустроили, поставили скамейки, знак повесили, чтобы машины сюда не въезжали, собак не выгуливали. Святое место!» - выразил мнение житель Пензы Владимир Дьяков.

Что касается облика новой стелы, то пока есть лишь некоторые задумки по поводу ее вида: герб Пензы и текст указа о присвоении звания.

«Место будет нам диктовать конфигурацию, размеры, материалы и все остальное. Когда будет определено место, мы станем думать, каким образом нам организовать работу над самим знаком: либо это будет альтруистическое желание авторов поработать на благо города, либо конкурс», - пояснила Нина Кутырева.

Он будет уже вторым. Первый установлен у здания городской администрации - стела в честь награждения Пензы орденом Трудового Красного Знамени.