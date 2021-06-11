Общество

Новая стела станет вторым символом трудовой доблести пензенцев

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Пензенцам предлагают поучаствовать в выборе места, где в дальнейшем установят стелу в честь присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести».

«Пересечение улиц Гагарина и Ленина между заводами часовым и ЗИФ, потому что они работали во время войны и имеют награды; напротив завода ДХО на улице Суворова, потому что там делали авиабомбы во время войны; в районе пересечения улиц Строителей и Гагарина», - привела примеры начальник Управления градостроительства и архитектуры г. Пензы Нина Кутырева.

В списке вариантов возможного размещения памятного знака - 10 территорий, в том числе и Юбилейная площадь, и сквер Пионерский, и парк в Арбекове.

«Размещение таких объектов иногда придает вторую жизнь территориям, и для нас важно, чтобы развивались зеленые зоны в дальних микрорайонах. «40 лет Победы» - большая зеленая территория, мы проведем не только установку стелы, если население выберет это место, но и благоустройство территории», - сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

«Стела должна быть в том месте, где уже есть упоминания о героизме пензяков», - уточнил заместитель главы города Пензы Иван Краснов.

Парк был заложен в 1985 году, к 40-летию Великой Победы. Зеленый островок практически на окраине города приобрел очертания, здесь были высажены туи вдоль дорожек и установлен памятный знак - камень.

«Сколько лет прошло? Асфальт остался еще со времен социализма. Я за то, чтобы здесь благоустроили, поставили скамейки, знак повесили, чтобы машины сюда не въезжали, собак не выгуливали. Святое место!» - выразил мнение житель Пензы Владимир Дьяков.

Что касается облика новой стелы, то пока есть лишь некоторые задумки по поводу ее вида: герб Пензы и текст указа о присвоении звания.

«Место будет нам диктовать конфигурацию, размеры, материалы и все остальное. Когда будет определено место, мы станем думать, каким образом нам организовать работу над самим знаком: либо это будет альтруистическое желание авторов поработать на благо города, либо конкурс», - пояснила Нина Кутырева.

Он будет уже вторым. Первый установлен у здания городской администрации - стела в честь награждения Пензы орденом Трудового Красного Знамени.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Живу в АрбековО||

penzainform.ru писал(a):

и парк в АрбековЕ.
Неучи... Парк в АрбековО.

Гость||

Лучше вместо стеллы деньги дали бы ветеранам трудового фронта. В этом году на 9 мая вообще никаких выплат не было. Какая то однобокая память получается

Гость||

На месте разрушенного ЗИФа поставьте в напоминание о сегодняшней власти и ее глумлении над памятью людей

Гость||

Гость писал(a):

Лучше вместо стеллы деньги дали бы ветеранам трудового фронта. В этом году на 9 мая вообще никаких выплат не было. Какая то однобокая память получается
А ты дурачок. Однобокий твой коммент. Почему если давать деньги то именно ветеранам трудового фронта и именно на 9 мая? Ветеранам трудового фронта нужны выплаты только один день в году? А как же дети Великой Отечественной войны? Участники Великой Отечественной войны? Ветераны Великой Отечественной? Труженники тыла Великой Отечественной войны? Инвалиды Великой Отечественной войны? Какая-то однобокая память получается.

Гость||

Заводы лучше сохранили...

Гость||

Живу в АрбековО писал(a):

Живу в АрбековО|11.06.2021 18:42|

penzainform.ru писал(a):

и парк в АрбековЕ.

Неучи... Парк в АрбековО.

если ты мордвин то живёшь в АрбековО , а если правильно по пушкински то в АрбековЕ

Семён Арбеков||

Гость писал(a):

если ты мордвин то живёшь в АрбековО , а если правильно по пушкински то в АрбековЕ
В Арбеково, в Лермонтово, в Пушкино - так правильно.

Гость||

Сама ты буртАсиха живеш в Арбекове,правильно в Арбеково

Гость||

Гость писал(a):

Гость|11.06.2021 19:54|

Сама ты буртАсиха живеш в Арбекове,правильно в Арбеково

Вернемся к Пензе. Как правильно: «в АрбековО» или «в АрбековЕ»?

- Употребление любой языковой единицы нужно рассматривать с точки зрения стиля. В строгой литературной речи есть свои нормы, нарушать которые нельзя. В современной речи допускается двойное произношение таких наименований, но в литературной речи подобные имена собственные склоняются: в АрбековЕ, в НеверкинЕ, в ЛопатинЕ. В разговорной речи, а иногда и в СМИ, допускается вариант без склонения. Но лучше придерживаться литературной нормы.

Гость||

Гость писал(a):

Как правильно: «в АрбековО» или «в АрбековЕ»?
Арбеково не склоняется.

Гость||

ДХО - теперь "завод" торговой "доблести", бывшая Автомедтехника превращена в "Красные холмы". Нынешнее поколение молодёжи этот комплекс зданий знает только под таким названием.

Гость||

Гость писал(a):

ость|11.06.2021 19:54|

Сама ты буртАсиха живеш в Арбекове,правильно в Арбеково

тупой эрзя живЁшЬ пишется через Ё и с Ь

Гость||

Гость писал(a):

Гость|11.06.2021 20:07|

ДХО - теперь "завод" торговой "доблести", бывшая Автомедтехника превращена в "Красные холмы". Нынешнее поколение молодёжи этот комплекс зданий знает только под таким названием.

+100

Гость||

Гость писал(a):

Гость|11.06.2021 20:06|

Гость писал(a):

Как правильно: «в АрбековО» или «в АрбековЕ»?

Арбеково не склоняется.

если мордвин то не склоняется если в русском языке то склоняется

Гость||

Гость писал(a):

А ты дурачок. Однобокий твой коммент. Почему если давать деньги то именно ветеранам трудового фронта и именно на 9 мая? Ветеранам трудового фронта нужны выплаты только один день в году? А как же дети Великой Отечественной войны? Участники Великой Отечественной войны? Ветераны Великой Отечественной? Труженники тыла Великой Отечественной войны? Инвалиды Великой Отечественной войны? Какая-то однобокая память получается.
Вы, судя по ошибкам, малолетка недоученный. Ветераны трудового фронта и есть труженики тыла. В честь их подвига Пензе и присвоили звание «Город трудовой доблести». Раньше им на День Победы выделялась материальная помощь, а в этом году нет. А то, что Вы оскорбляете тут незнакомых людей, тем более, которые значительно старше Вас, говорит о Вашей неполноценности и деградации.

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