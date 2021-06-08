Общество

В Пензе подростки будут получать по 8 000 рублей за работу в школе

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Во вторник, 8 июня, на оперативном совещании в администрации Пензы обсудили тему занятости подростков, состоящих на различных видах учета.

И. о. первого заместителя мэра Сергей Волков сообщил, что с мая появилась возможность трудоустраивать их на базе школ и учреждений дополнительного образования.

На работу берут детей от 14 до 17 лет. В течение четырех часов ребята убирают помещения и прилегающие территории, поливают цветы на пришкольных участках.

За месяц они получат около 6 500 рублей. Предполагается, что еще 1 500 добавит городской центр занятости населения.

«В целом за счет средств муниципалитета планируем трудоустроить 200 человек. Смены начались с мая, будут идти с первого числа каждого месяца и продлятся до сентября включительно. Осенью ребята смогут трудиться в свободное от учебных занятий время», - пояснил Сергей Волков.

Мэр Андрей Лузгин поручил проанализировать ситуацию, чтобы понять, не нужно ли в 2022 году расширять эту практику.

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Гость||

Раньше тоже самое школьники делали бесплатно, им тогда тоже нужно доплатить.

Гость||

Могли бы минималку полную оставить после вычета налогов. Жесть.

Гость||

И сейчас в Грабово бесплатно.

Инвалид 2 группы||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе подростки будут получать по 8 000 рублей за работу в школе
Почти как моя пенсия.

Гость||

эхх и наваряться главы школ на этом,а школоте заплатят касарь

Имя: Гость
Комментарий:

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