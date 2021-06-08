Общество

В Кузнецке выросло число летальных исходов у пациентов с COVID-19

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В Кузнецке специалисты озабочены ростом смертности от коронавирусной инфекции. Всего за четыре месяца 2021 года в городе скончалось 35 заразившихся.

По сравнению с минувшими годами смертность выросла на 30%.

«Каждый день хороним по 2-3 человека, умерших от ковида», - отметил на планерке, состоявшейся в администрации в понедельник, 7 июня, начальник отдела демографии, соцразвития и здравоохранения Александр Климов.

На 7-е число в Кузнецке подтвердили 859 случаев коронавируса. В настоящее время амбулаторную помощь получают 23 заразившихся, детей среди них нет.

Чиновники решили усилить меры профилактики, напомнив горожанам о необходимости использования СИЗов в местах скопления людей. Для этого в Кузнецке увеличат количество рейдов по магазинам и ТЦ, участники которых будут выявлять безмасочников и привлекать их к административной ответственности.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для этого в Кузнецке увеличат количество рейдов по магазинам и ТЦ, участники которых будут выявлять безмасочников и привлекать их к административной ответственности.
А вот это правильно!!! Распоясались совсем кузнечики...

Гость||

Почему , именно, к магазинам и ТЦ прицепились?

Гость||

Гость писал(a):

Почему , именно, к магазинам и ТЦ прицепились?
Знал ответ мальчиш-Кибальчиш,но никому не расрыл сей секрет...

Гость||

Все совсем обнаглели,маски не носят,прививку не делают.Ждут когда, как в Индии, будут штабелями лежать покойники.Глупцы не хотят думать о своем здоровье и здоровье блзких

Имя: Гость
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