В Кузнецке выросло число летальных исходов у пациентов с COVID-19

08.06.2021 | 10:48

В Кузнецке специалисты озабочены ростом смертности от коронавирусной инфекции. Всего за четыре месяца 2021 года в городе скончалось 35 заразившихся.

По сравнению с минувшими годами смертность выросла на 30%.

«Каждый день хороним по 2-3 человека, умерших от ковида», - отметил на планерке, состоявшейся в администрации в понедельник, 7 июня, начальник отдела демографии, соцразвития и здравоохранения Александр Климов.

На 7-е число в Кузнецке подтвердили 859 случаев коронавируса. В настоящее время амбулаторную помощь получают 23 заразившихся, детей среди них нет.

Чиновники решили усилить меры профилактики, напомнив горожанам о необходимости использования СИЗов в местах скопления людей. Для этого в Кузнецке увеличат количество рейдов по магазинам и ТЦ, участники которых будут выявлять безмасочников и привлекать их к административной ответственности.