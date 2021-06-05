В пензенском детском театре-студии поставили сказку С. Маршака

05.06.2021 | 17:00

Дети из театрального коллектива «Маски» попробовали сыграть роли животных в постановке «Сказка о глупом мышонке» по одноименной книге русского драматурга Самуила Маршака.

«Самое сложное в работе с маленькими детьми - наверное, их собрать. А так у каждого возраста свои особенности. С малышами интересно работать, от них заряжаешься энергией, творишь и несешь ее дальше - другим ребятам, которые постарше», - руководитель театральной студии «Маска» Мария Мясникова.

Название «Маски» придумали первые участники коллектива. С 2005 года дети в возрасте от 3 до 13 лет приходят в студию, чтобы получить опыт актерского мастерства. Они распределяются по разным группам сообразно возрасту.

В воскресенье, 6 июня, в Пензе пройдет аттестация выпускников коллектива «Маски», которые занимались в студии пять лет.