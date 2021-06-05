В Пензе бытовой конфликт из-за кошек дошел до вызова полиции

05.06.2021 | 18:30

До уличных схваток довели людей животные. Зоозащитники и один из жителей улицы Красноярской по-разному смотрят на решение проблемы брошенных кошек. Пожилой хозяин одного из домов сначала завел 15 усатых-полосатых, а прошлой осенью по состоянию здоровья был вынужден уехать к сестре в село.

«С собой не взял, потому что много. Там свои кошки есть плюс забрали собаку, им некуда. Она обращалась в приюты города, но ей отказали. Зимовали они в погребе в разбитом сарае. Соседи подкармливали, а потом обратились за помощью в соцсети», - рассказала волонтер Галина Голаева.

Зоозащитники получили согласие хозяев - пенсионера и его сестры - на то, чтобы заходить на участок, но не открывать дверь дома.

«Сделали им подобие домика, тут и куртки старые, и теплые вещи. Пристроили семерых кошек и котов. Кошки одичали, поймать их тяжело, но новые владельцы, у которых сейчас живут, отмечают, что быстро адаптировались», - уточнила галина Голаева.

Соседи, кроме одного, поддерживают волонтеров. Тот в последнее время стал вести себя странно: заблокировав болтами калитку, хотя выступал как противник посягательства на чужую собственность. После этого произошла стычка.

«Он стал мне угрожать. Я хотела ему объяснить, что все делается по просьбе хозяйки, что она разрешила нам сюда заходить. Хотела как-то согласовать с ним действия - может, он бы нам помог отлавливать кошек. Но он и слушать не стал, у меня только кусочек остался от записи, которую я делала, пока он не выбил телефон», - пояснила Галина Голаева.

«Мне как позвонили - я тут же прибежала. Она вся взволнованная, трясется, щека красная, горит - ударил. И при мне приехали ребята из полиции, делали опрос. Но он не вышел», - добавила волонтер Тамара Аржакова.

Желательно узнать мнение второй стороны конфликта, но журналистам 11 канала никто не открыл. Зато вышла соседка, она и объяснила, почему брошенные животные мешают жить.

«Они нам все окна, двери уделали, всю теплицу. Из-за этого и против. И не надо меня снимать!» - заявила женщина.

Волонтеры оформили заявление в полицию и сейчас ждут решения по своему делу.