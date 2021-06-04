Общество

Пензячкам объяснили, что делать, если бывший муж занижает алименты

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В Пензенской области бабушке разъяснили механизм действий, которые нужно предпринять, чтобы бывший зять не занижал сумму алиментов.

Женщина обратилась к уполномоченному по правам ребенка в регионе Елене Столяровой и рассказала, что ее девятилетний внук после развода родителей остался с матерью.

Отец мальчика живет в другом городе, воспитанием сына не интересуется, но алименты присылает. Правда, по словам бабушки, пошел на хитрость и прикинулся безработным.

«С целью выплаты алиментов в меньшей сумме он встал на учет в центр занятости, продолжая трудиться неофициально. При этом он обслуживает два кредита, в том числе ипотечный, пользуется находящимся в его собственности автомобилем дорогой марки», - сообщается на сайте детского омбудсмена.

Елена Столярова объяснила, что мать ребенка может подать иск в суд о взыскании алиментов в твердой денежной сумме.

«Необходимо подготовить доказательства о фактических расходах на ребенка в месяц (питание, обучение, учреждения дополнительного образования, одежда, проезд, лечение, отдых), а также документы о своих доходах. Конкретный размер алиментных платежей в твердой денежной сумме определяется судом исходя из материального положения каждого из родителей с целью наилучшего обеспечения интересов ребенка», - пояснила уполномоченный.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области бабушке разъяснили механизм действий, которые нужно предпринять, чтобы бывший зять
лучше бы бабушка дочке разъяснила механизм принципа раздвигания ног и последствия

Гость||

Гость писал(a):

лучше бы бабушка дочке разъяснила механизм принципа раздвигания ног и последствия
основа буртаских пензячек слабоваты на передок вот что нужно обьяснить угорским мужикам

Гость||

11:40, а у тебя откуда жонка?

Гость||

Правильно, пристроить дочку на выплаты нужное дело. Пусть платит неумный, если подвязалси.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

иск в суд о взыскании алиментов в твердой денежной сумме.
конечно может только в справочке ЦЗН там тоже будет твердая сумма указана.

Имя: Гость
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