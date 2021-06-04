Пензячкам объяснили, что делать, если бывший муж занижает алименты

04.06.2021 | 11:19

В Пензенской области бабушке разъяснили механизм действий, которые нужно предпринять, чтобы бывший зять не занижал сумму алиментов.

Женщина обратилась к уполномоченному по правам ребенка в регионе Елене Столяровой и рассказала, что ее девятилетний внук после развода родителей остался с матерью.

Отец мальчика живет в другом городе, воспитанием сына не интересуется, но алименты присылает. Правда, по словам бабушки, пошел на хитрость и прикинулся безработным.

«С целью выплаты алиментов в меньшей сумме он встал на учет в центр занятости, продолжая трудиться неофициально. При этом он обслуживает два кредита, в том числе ипотечный, пользуется находящимся в его собственности автомобилем дорогой марки», - сообщается на сайте детского омбудсмена.

Елена Столярова объяснила, что мать ребенка может подать иск в суд о взыскании алиментов в твердой денежной сумме.

«Необходимо подготовить доказательства о фактических расходах на ребенка в месяц (питание, обучение, учреждения дополнительного образования, одежда, проезд, лечение, отдых), а также документы о своих доходах. Конкретный размер алиментных платежей в твердой денежной сумме определяется судом исходя из материального положения каждого из родителей с целью наилучшего обеспечения интересов ребенка», - пояснила уполномоченный.