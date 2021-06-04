Мельниченко и глава «Ростелекома» обсудили перспективы сотрудничества

04.06.2021 | 14:19

В пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме состоялась встреча врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и руководителя ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского.

Главной темой разговора стало устранение цифрового неравенства малых населенных пунктов региона.

«Из небольших населенных пунктов нашей области поступает много запросов на то, чтобы там появились вышки сотовой связи, была обеспечена устойчивая телефония и интернет», - рассказал Олег Мельниченко.

Михаил Осеевский отметил, что компания «Ростелеком» имеет большой опыт реализации программ в данной сфере, и выразил готовность предоставить наработки.

«Очень важный и большой проект, которым «Ростелеком» занимается и будет заниматься в дальнейшем, в том числе и в небольших населенных пунктах, - устранение цифрового неравенства. Сейчас начали подключать совсем малочисленные поселки. Мне бы очень хотелось, чтобы вы видели в «Ростелекоме» надежного партнера. Рассчитываем на то, что сложатся долгосрочные отношения. Все свои знания и опыт готовы предоставить в ваше распоряжение», - подчеркнул Михаил Осеевский.

Олег Мельниченко также подчеркнул необходимость замены старого кабельного хозяйства, его модернизации. «Для Пензенской области станет прорывом, если оптико-волоконная связь придет в небольшие населенные пункты региона», - подытожил он.

«В 2021 году правительство региона совместно с ПАО «Ростелеком» запустило пилотные проекты, затрагивающие сферы образования, транспорта, ЖКХ, культуры и туризма, лесного хозяйства и экологии. Прорабатываются варианты совместной работы по информатизации в здравоохранении и сфере безопасности», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.