Пензенцам рассказали об изменениях в законе о регистрации недвижимости

02.06.2021 | 19:18

В законе о государственной регистрации недвижимости произошли изменения, сообщают в региональном управлении Росреестра. Пока не все еще знают о новшествах.

Первое - станет меньше бумаг.

«Раньше вы (ваша супруга) покупали квартиру и составлялось три документа. Один оставался у нас в управлении, один выдавался продавцу, и один выдавался покупателям, то есть у всех свои документы были. Сейчас составляется один документ - договор купли-продажи», - рассказала руководитель Управления Росреестра по Пензенской области Оксана Романова.

Оригинал получит покупатель недвижимости. По своему желанию продавец может отдельно заказать копию.

Это не все изменения. Теперь кадастровый инженер имеет право представлять интересы заказчика - к примеру, вместо него сдавать документы в многофункциональный центр.

«Он сможет к нам обратиться при условии, если в договоре подряда будет это прописано - как вы уже договоритесь. Если вы хотите сами - пожалуйста, приходите сами. Нет прямого указания, что именно он должен обратиться», - пояснила Оксана Романова.

Кроме того, теперь копии документов и справки о правообладании станет предоставлять кадастровая палата.