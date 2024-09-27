В мэрии передумали изымать недвижимость на ул. Транспортной

27.09.2024 | 11:08

В Пензе передумали изымать для муниципальных нужд земельный участок и 2 жилых дома на Транспортной, 45.

Объекты недвижимости планировали выкупить в рамках строительства линейного объекта «Автомобильная дорога в районе ул. Ерик, Транспортной, Горбатов пер.». Постановление об отмене этого решения 20 сентября подписал глава города Александр Басенко.

Предыдущий документ был подписан им же полтора года назад - 17 февраля 2023-го. Тогда управление муниципального имущества должно было определить размер возмещения для выплаты собственникам объектов.

Этой осенью в Пензе приступили к реализации глобального проекта по реконструкции проезда под железнодорожными путями на улице Ерик. Сейчас высота тоннелей - не более 3,5 метра, а ширина - до 10 метров. Узкие проколы - причина транспортного коллапса.

Проект планируют реализовывать до 2027 года включительно, на эти цели выделяется около 1,8 млрд рублей из федерального бюджета.

Министерству цифрового развития, транспорта и связи поручено подготовить новую схему движения транспорта для микрорайона Маяк и города Заречного.