Сетевое издание|18+|Понедельник|23 сен 2024|11:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Стоимость выписок из ЕГРН собираются существенно повысить

Печать
Telegram

Росреестр с 1 января 2025 года планирует повысить размер платы за предоставление данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщает «Парламентская газета», ознакомившись с проектом соответствующего приказа.

Так, стоимость бумажной копии межевого плана с 1 740 рублей вырастет до 3 480, выписки из ЕГРН - с 870 рублей до 2 200.

«Действующие размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, не индексировались на протяжении 8 лет, несмотря на ежегодные темпы инфляции в условиях динамично изменяющейся конъюнктуры российской экономики», - отмечается в пояснительной записке к проекту.

В приказе предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан.

Например, для ветеранов боевых действий и многодетных семей стоимость выписок будет в 2 раза ниже.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Когда могут потребовать справку о несудимости?
  • Минобороны предложило ввести единую справку для участников СВО
  • Пензенцы не могут получать справку об эпидокружении электронно
  •  
  • Нужно ли иметь пенсионное удостоверение?

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте