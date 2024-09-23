Стоимость выписок из ЕГРН собираются существенно повысить

23.09.2024 | 10:21

Росреестр с 1 января 2025 года планирует повысить размер платы за предоставление данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщает «Парламентская газета», ознакомившись с проектом соответствующего приказа.

Так, стоимость бумажной копии межевого плана с 1 740 рублей вырастет до 3 480, выписки из ЕГРН - с 870 рублей до 2 200.

«Действующие размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, не индексировались на протяжении 8 лет, несмотря на ежегодные темпы инфляции в условиях динамично изменяющейся конъюнктуры российской экономики», - отмечается в пояснительной записке к проекту.

В приказе предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан.

Например, для ветеранов боевых действий и многодетных семей стоимость выписок будет в 2 раза ниже.