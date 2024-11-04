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Общество

Коммерческие помещения в Спутнике можно купить с выгодой для бизнеса

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Холдинг «Термодом» - застройщик не только жилых домов, но и помещений для бизнеса. Об этом хорошо знают многие крупные и средние предприниматели и в Пензенской области, и в других регионах.

«Термодом» предлагает площади под коммерческие цели как в Пензе, так и в Городе Спутнике, который разрастается новыми домами и дворами.

Сегодня в Спутнике проживает уже более 50 тысяч человек, а это означает доходность для экономической деятельности.

Холдинг готов предложить особо выгодные условия по ряду помещений в Спутнике, но только до конца года.

Подробности можно узнать в отделе реализации коммерческой недвижимости в главном офисе «Термодома» в Спутнике (Радужная, 1).

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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