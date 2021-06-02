Общество

На пляже Спутника устроили веселую пенную вечеринку

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Очередные выходные в Спутнике выдались яркими. В субботу главные события происходили на пляже: здесь устроили пенную вечеринку.

Казалось, что на пляж на несколько часов вернулась зима: «снегом» запорошило всех участников веселого праздника.

Люди смеялись и танцевали под музыку, кутались в пенные облака и радовались отличному отдыху.

Получилось очень позитивное и яркое пенное шоу с главными участниками - жителями и гостями Города Спутника.

Летний сезон только начинается, и впереди еще много ярких событий. Нужно следить за афишей на сайте penza-sputnik.ru и публикациями в соцсетях Города Спутника. На набережную можно прийти всей семьей и зарядиться позитивом в любой день недели.

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