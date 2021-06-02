«МегаФон» и НТВ организуют первую телетрансляцию в 5G

02.06.2021 | 13:04

На стенде телекомпании НТВ на Петербургском международном экономическом форуме оператор «МегаФон» развернул сеть 5G. Участники мероприятия и зрители смогут оценить преимущества работы телеканала с помощью 5G-соединения. Примером послужат информационные программы, созданные студией НТВ в рамках ПМЭФ-2021.

«НТВ стал первым российским телеканалом, который покажет возможности работы 5G в прямом эфире и продемонстрирует, как слияние медиа и инновационных технологий может выглядеть в будущем. Всего через несколько лет экономика производства контента может измениться в сторону оптимизации затрат и расширения вариативности предложения. Наша студия на ПМЭФ сейчас способна обеспечить полный цикл онлайн-создания видеоконтента. В отличие от прошлого года, мы активно задействовали дистанционное управление съемочными аппаратами и значительно расширили сеть подключенных устройств, минимизировав провода. В итоге зритель получит более комфортное восприятие эфира, а профессионалы - прогрессивные решения рутинных задач», - рассказал генеральный директор НТВ Алексей Земский.

Сигнал 5G обеспечат две базовые станции, работающие в миллиметровом диапазоне. Во время тестов в аналогичном диапазоне «МегаФон» демонстрировал скорость, достигавшую 4,1 Гбит/с, а задержку 5G-сигнала на уровне 8 мс. Это особенно важно при проведении видеоконференций и мобильных трансляций и при передаче контента в более высоком разрешении, например в 4К.

Для организации фрагмента сети 5G использовалось коммерческое оборудование Nokia, включая базовые станции 5G AirScale и пакетное ядро.

«Мы рады совместно с партнерами продемонстрировать возможности связи пятого поколения и показать техническую готовность и операторов, и бизнеса к запуску новых форматов телевещания. Мы знаем, что НТВ традиционно использует в своей работе перспективные технологии. Сегодня россияне могут увидеть, как 5G обеспечивает трансляции с минимальными задержками и предоставляет новый уровень комфорта для зрителей», - отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Сейчас российские телекомпании в основном передают видеосигнал с камер видеооператов в эфир через специальные передающие устройства, например Emerlink, Dejero с установленными 4-6 модемами, с помощью которых формируется канал для передачи видеосигнала. Формируется видеопоток, который поступает в виде стрима или отдельных файлов. Здесь на помощь приходит технология 4G, которая направляет информацию на сервер телеканала в эфирную аппаратную.

При таком способе доставки сигнала задержка во время стрима составляет 3-5 секунд. Это заметно, когда ведущий в студии общается с корреспондентом, находящимся на месте события.

Одно из очевидных преимуществ связи 5G - обеспечение канала передачи в несколько десятков раз шире, чем в 4G. Таким образом, в производстве контента можно задействовать больше технических устройств, а задержки при передаче сигнала сократятся в 3-5 раз.

Именно это предстоит продемонстрировать участникам форума корреспонденту НТВ, который пообщается с московской студией канала в режиме реального времени.

Для наглядной демонстрации разницы скоростей передачи сигнала по 4G и 5G в студии НТВ установят монитор, разделенный на две части. На него по двум каналам связи будет передаваться видеоконтент.

Другим примером, доказывающим преимущества работы в 5G, станет показ прямого эфира десяти каналов первого мультиплекса в HD, а также орбит НТВ (+2, +4, +7), тематических каналов НТВ («НТВ-Право», «НТВ-Стиль», «НТВ-Сериал», «НТВ-Хит»), канала «НТВ-Мир» и видеосигнала с камеры INSTA360 на студийных устройствах демонстрации контента.

В съемках информационных программ с ПМЭФ-2021 также примет участие коллаборативный робот CRX10iA/L, новейшая разработка японской компании FANUC, с закрепленной на нем камерой. Любой участник форума сможет самостоятельно управлять роботом с помощью мобильного устройства с выведенным web-интерфейсом настроек CRX.

Также все посетители 5G-студии НТВ ознакомятся с инновационными проектами канала, снятыми в формате 360 градусов в разрешении 8K: промотрансляции парада Победы 2021 года и документального фильма «Брест 360. Панорама войны», а также материалами, созданными на форуме. Этот контент можно будет посмотреть в студии в VR-очках.

Установленная на стенде НТВ монтажная станция продемонстрирует, в какой степени 5G упрощает и ускоряет оперативные работы. Станцию подключат к серверу записи, передающему сигнал в формате FULL HD. Благодаря низким задержкам и высокой скорости передачи материала поступающий видеоконтент будет обрабатываться в режиме реального времени.

«МегаФон» - всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla.

Компания объединяет направления ИТ- и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT-видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами оператора в России пользуются 70,4 млн клиентов.