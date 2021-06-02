Общество

Дорогу вдоль ТЦ «Коллаж» пока поддерживают в проезжем состоянии

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В Пензе автомобилисты давно жалуются на состояние дороги вдоль ТЦ «Коллаж» и магазина «Леруа Мерлен». Свое возмущение разбитой проезжей частью они выражают под постами врио губернатора Олега Мельниченко в социальной сети Instagram.

В среду, 2 июня, на обращения пензенцев отреагировал представитель городского департамента ЖКХ.

По его словам, автодорогу готовятся принять в муниципальную собственность, после этого будут решать проблему.

«Планируется выполнение работ по ямочному ремонту, разработка проектно-сметной документации и реконструкция. В настоящее время полотно данной дороги поддерживается в проезжем состоянии путем проведения ямочного ремонта щебеночными материалами», - ответили горожанам.

Однако, по мнению водителей, такие меры не помогают.

«Дорогу не сделают, наверное, до тех пор, пока там все колеса не поставляют! После зимы разок щебня подсыпали, хватило на неделю. И снова - здравствуйте, ямы», - возразила горожанка.

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Гость||

Автодорогу они в казну приняли. Рука лицо. Иванкин 7 классов образования?

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