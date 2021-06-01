В Кузнецке школьников-инвалидов не обеспечивали питанием

01.06.2021 | 12:04

В Кузнецке прокуратура выявила нарушение прав детей-инвалидов при организации питания.

Как показала проведенная проверка, 12 школьников с ограниченными возможностями здоровья находились на домашнем обучении, но в 2021 году не получили ни сухой паек, ни соответствующую денежную компенсацию.

«Причиной допущенных нарушений стало отсутствие в муниципальных нормативных правовых актах об организации горячего питания детей соответствующих норм, регулирующих предоставление указанной меры социальной поддержки», - сообщила «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Для устранения нарушений прокуратура Кузнецка направила представление главе местной администрации Сергею Златогорскому. В итоге в акт внесли необходимые изменения.

«Фактическое обеспечение детей-инвалидов указанной мерой социальной поддержки поставлено на контроль прокуратуры города», - заключила Светлана Артамонова.