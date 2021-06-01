«Индилайт» поможет детям-сиротам снять видеоанкеты и найти родителей

01.06.2021 | 12:54

Бренд «Индилайт», под которым группа компаний «Дамате» выпускает продукцию из индейки, поддержал акцию фонда «Измени одну жизнь», приуроченную ко Дню защиты детей.

Более 10 лет фонд «Измени одну жизнь» создает видеоролики-анкеты для воспитанников детских домов, а также помогает опекунам и приемным родителям: оказывает юридическую и психологическую помощь, организует занятия детей с репетиторами.

Помощь детям является одним из ключевых фокусов благотворительной политики компании «Дамате». На поддержку семьи и детства направлены как внешние социальные, так и внутренние корпоративные программы и мероприятия.

На этот раз «Дамате» планирует вовлечь в социальные инициативы и своих покупателей. Цель акции #ныряемвдетство - собрать финансовые средства и помочь 45 детям-сиротам снять видеоанкеты для поиска родителей.

Для этого необходимо собрать 181 тысячу рублей - именно столько подписчиков у официального аккаунта «Индилайт» в Instagram. Эти средства помогут снять ролики, которые помогут будущим родителям узнать о детях больше, чем краткая характеристика в базе, и в несколько раз увеличат шанс ребенка попасть в семью.

Сделать пожертвование и узнать об акции больше можно на странице проекта.

Также «Индилайт» разыграет среди участников акции памятные подарки. Их получат 20 случайных пользователей, которые поделятся информацией об акции у себя в сториз и расскажут в комментариях к посту о своем любимом блюде из детства.