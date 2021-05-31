В Сердобском районе в течение двух дней будут отключать газ

31.05.2021 | 09:21

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует о том, что в связи с проведением ООО «Газпром трансгаз Саратов» плановых ремонтных работ будет приостановлено газоснабжение абонентов Сердобского района.

16 июня ресурса не будет с 8:00 до 20:00, 17 июня - с 8:00 до 18:00.

Речь идет о таких населенных пунктах, как: город Сердобск, села Александрово-Ростовка, Байка, Зеленовка, Зеленый Дол, Новонадеждино, Камзолка, Карповка, Куракино, Новая Студеновка, Мещерское, Подгоренки, Пригородное, Рощино, Салтыково, Секретарка, Соколка, Софьино, поселки Октябрьский, Сазанье, станции Балтинка, Тащиловка.