Сетевое издание|18+|Понедельник|31 мая 2021|19:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Общество

Педиатр и психолог: пензенцев с детьми будут ждать «островки здоровья»

Печать

Во вторник, 1 июня, во Всемирный день защиты детей, в Пензе пройдет фестиваль здоровья для маленьких горожан. Мероприятие организуют в Детском парке в Арбекове.

Пензенцы с детьми смогут получить бесплатную консультацию педиатра (оценит состояние здоровья ребенка), медицинского психолога (даст советы по преодолению трудностей в воспитании), стоматолога (научит ухаживать за ротовой полостью).

Такие «островки здоровья» будут работать с 11:00 до 14:00.

Также для малышей проведут зарядку - занятие по лечебной физкультуре.

«Кроме этого, юные пензенцы смогут принять участие в обучающей викторине «Радуга здоровья», которую организует Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики, и получить за это сувениры с символикой здорового образа жизни», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Взрослые тоже не останутся в стороне. Для них специалисты организуют площадки, где можно будет выявить факты риска развития хронических заболеваний.

Источник — фото health.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

А дети у них до какого возраста считаются? В меня 16 летний, психолог срочно нужен, учится не хочет, тока девок обрабатывать желает, акселерат

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте