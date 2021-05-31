Педиатр и психолог: пензенцев с детьми будут ждать «островки здоровья»

31.05.2021 | 17:52

Во вторник, 1 июня, во Всемирный день защиты детей, в Пензе пройдет фестиваль здоровья для маленьких горожан. Мероприятие организуют в Детском парке в Арбекове.

Пензенцы с детьми смогут получить бесплатную консультацию педиатра (оценит состояние здоровья ребенка), медицинского психолога (даст советы по преодолению трудностей в воспитании), стоматолога (научит ухаживать за ротовой полостью).

Такие «островки здоровья» будут работать с 11:00 до 14:00.

Также для малышей проведут зарядку - занятие по лечебной физкультуре.

«Кроме этого, юные пензенцы смогут принять участие в обучающей викторине «Радуга здоровья», которую организует Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики, и получить за это сувениры с символикой здорового образа жизни», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Взрослые тоже не останутся в стороне. Для них специалисты организуют площадки, где можно будет выявить факты риска развития хронических заболеваний.