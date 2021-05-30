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Общество

В области зарегистрировали свыше 700 жителей с укусами клещей

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В Пензенской области за минувшую неделю от укусов клещей пострадали 176 жителей, в их числе 54 ребенка. Данные обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Первые обращения граждан с укусами опасных кровососов начали регистрировать с 7 апреля. На четверг, 27 мая, клещи атаковали 753 жителя области, среди них 213 детей до 14 лет.

В лабораториях на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза проверили 589 членистоногих, снятых с людей (116 - за минувшую неделю), в 73 случаях результаты были положительными.

«За январь - апрель диагностированы 5 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Пензы. Все случаи с длительной инкубацией, заражение произошло в сезон 2020 года», - добавили в управлении.

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Гость||

Тут половина губернии клещи покусали. Дикие папуасы.

Имя: Гость
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