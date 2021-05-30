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Общество

В Кузнецке хотят организовать кинотеатр под открытым небом

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В Кузнецке администрация отреагировала на жалобу горожан на плохое состояние площадки с летней сценой в Южном микрорайоне, где прошли первые выступления артистов из клуба «Милые соседи».

Фото разваливающейся, нуждающейся в покраске сцены появились в соцсети «ВКонтакте». Ремонта требуют и лавочки напротив нее, саму площадку не очищают от мусора и спиленных веток.

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский распорядился навести там порядок. К работе привлекут сотрудников управляющих компаний и администрации.

«Кроме этого, КУМИ (комитету по управлению муниципальным имуществом) поставлена задача сделать инвентаризацию подобных объектов и взять на учет», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Также организация досуга кузнечан готовится выйти на новый уровень. На средства гранта планируется закупить оборудование для показа фильмов на улице. Его можно будет использовать в том числе в клубах на открытом воздухе, подобных тем, что имеется в Южном микрорайоне.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

нуждающейся в покраске сцены
Только в покраске? Ох и красавы!!!

Имя: Гость
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