Сетевое издание|18+|Воскресенье|23 мая 2021|13:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

В Кузнецке артисты выступали на разваливающейся летней сцене

Печать

Жителя Кузнецка возмутило состояние летней сцены, установленной в Южном микрорайоне. Соответствующий пост он разместил в паблике города в соцсети «ВКонтакте».

«Прошли первые выступления на летней сцене. Выступили очень хорошо. Приезжать буду каждую субботу в 16:00. Теперь вопрос к тем, кто за эту сцену отвечает. Когда будет хоть какой-то ремонт? Сцена того и гляди рухнет, повсюду стекло, детям негде не то чтобы поиграть, ходить невозможно. Лавочки исчезают под натиском вандалов», - написал кузнечанин, решивший сохранить анонимность.

Свои слова он проиллюстрировал снимками. Судя по фото, территория нуждается в благоустройстве, а сцена - в обновлении. Ее бетонное основание выщерблено, навес, сооруженный из досок, не красили.

«Жуть и позор, а не сцена», «Стыдно стоять на такой сцене, не то что петь», «Какая разруха», «Концерт на обломках самовластья. Какой кошмар!» - возмутились пользователи.

Комментаторы обратили внимание, что имеющиеся сцены в Кузнецке находятся в плохом состоянии.

«Артисты посвящают свое время дорогому зрителю, а на сцене даже страшно выступать. Элементарно подкрасить, побелить. Где руководитель города? Мы хотим развить культуру в нашем городе, а вы даже элементарное не можете сделать. Город заброшен совсем. Даже в деревнях площадки лучше», - высказалась горожанка.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.

0
0
0
0
 
Гость||

Приходите на выборы 19 сентября!!! Ваш голос очень важен для нас...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте