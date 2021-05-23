В Кузнецке артисты выступали на разваливающейся летней сцене

23.05.2021 | 11:29

Жителя Кузнецка возмутило состояние летней сцены, установленной в Южном микрорайоне. Соответствующий пост он разместил в паблике города в соцсети «ВКонтакте».

«Прошли первые выступления на летней сцене. Выступили очень хорошо. Приезжать буду каждую субботу в 16:00. Теперь вопрос к тем, кто за эту сцену отвечает. Когда будет хоть какой-то ремонт? Сцена того и гляди рухнет, повсюду стекло, детям негде не то чтобы поиграть, ходить невозможно. Лавочки исчезают под натиском вандалов», - написал кузнечанин, решивший сохранить анонимность.

Свои слова он проиллюстрировал снимками. Судя по фото, территория нуждается в благоустройстве, а сцена - в обновлении. Ее бетонное основание выщерблено, навес, сооруженный из досок, не красили.

«Жуть и позор, а не сцена», «Стыдно стоять на такой сцене, не то что петь», «Какая разруха», «Концерт на обломках самовластья. Какой кошмар!» - возмутились пользователи.

Комментаторы обратили внимание, что имеющиеся сцены в Кузнецке находятся в плохом состоянии.

«Артисты посвящают свое время дорогому зрителю, а на сцене даже страшно выступать. Элементарно подкрасить, побелить. Где руководитель города? Мы хотим развить культуру в нашем городе, а вы даже элементарное не можете сделать. Город заброшен совсем. Даже в деревнях площадки лучше», - высказалась горожанка.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.