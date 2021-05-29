Общество

В Пензе Привокзальную площадь частично закроют для транспорта

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На следующей неделе Привокзальную площадь Пензы частично закроют для проезда.

Движение транспорта будет прекращено с 6:00 1 июня до 20:00 2 июня на участке, ограниченном тротуаром у фасада здания вокзала и островком безопасности у остановки общественного транспорта.

Исключение сделано для экскурсионных и заказных автобусов.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, мера принята в связи с посещением жителями и гостями областного центра выставочного комплекса «Поезд Победы», который в указанные дни будет размещен на станции Пенза-I.

Источник — фото № 2 penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Исключение сделано для экскурсионных и заказных автобусов.
Как обычно:

гостям - всё

своим - говно

Гость||

Почем ?

Гость||

Давно пора было это сделать

Гость||

Потомки выживших после 300-летнего татаро-монгольского ига, против генетики не попрешь

Имя: Гость
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