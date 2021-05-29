В Пензе Привокзальную площадь частично закроют для транспорта

29.05.2021 | 11:08

На следующей неделе Привокзальную площадь Пензы частично закроют для проезда.

Движение транспорта будет прекращено с 6:00 1 июня до 20:00 2 июня на участке, ограниченном тротуаром у фасада здания вокзала и островком безопасности у остановки общественного транспорта.

Исключение сделано для экскурсионных и заказных автобусов.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, мера принята в связи с посещением жителями и гостями областного центра выставочного комплекса «Поезд Победы», который в указанные дни будет размещен на станции Пенза-I.