С берегов пруда в Арбекове собрали десятки мешков с мусором

29.05.2021 | 18:30

Представители администрации города и Октябрьского района, спорткомитета, отдела потребительского рынка и не только отправились на пруд к больнице № 6 имени Г. А. Захарьина. У официальных лиц задача - наведение порядка вокруг водоема.

«Место это выбрали, поскольку горожане здесь отдыхают, паркуют машины и оставляют за собой мусор. Самые грязные места сегодня убираем. Бутылки, бумажки, полиэтиленовые тарелки и вилки, разные отходы - все, что встречается, собираем», - пояснила специалист администрации Октябрьского района г. Пензы Татьяна Симонова.

Работа организована в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая весна». В Октябрьском районе убрались в двух местах: одна группа вышла на улицу Ленина, вторая, более многочисленная, - к арбековскому пруду.

«Обычно в санитарную пятницу или на субботнике все убираются либо у своих домов, либо около учреждений. А здесь как бы общая городская территория, где люди проводят досуг, и по сути дела она никому не нужна. Но кто-то должен сюда прийти», - рассказал начальник отдела городского спорткомитета Владимир Агапов.

За час с небольшим собрали несколько десятков мешков с мусором, которые потом вывезут на свалку.