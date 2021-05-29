Общество

С берегов пруда в Арбекове собрали десятки мешков с мусором

Печать

Представители администрации города и Октябрьского района, спорткомитета, отдела потребительского рынка и не только отправились на пруд к больнице № 6 имени Г. А. Захарьина. У официальных лиц задача - наведение порядка вокруг водоема.

«Место это выбрали, поскольку горожане здесь отдыхают, паркуют машины и оставляют за собой мусор. Самые грязные места сегодня убираем. Бутылки, бумажки, полиэтиленовые тарелки и вилки, разные отходы - все, что встречается, собираем», - пояснила специалист администрации Октябрьского района г. Пензы Татьяна Симонова.

Работа организована в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая весна». В Октябрьском районе убрались в двух местах: одна группа вышла на улицу Ленина, вторая, более многочисленная, - к арбековскому пруду.

«Обычно в санитарную пятницу или на субботнике все убираются либо у своих домов, либо около учреждений. А здесь как бы общая городская территория, где люди проводят досуг, и по сути дела она никому не нужна. Но кто-то должен сюда прийти», - рассказал начальник отдела городского спорткомитета Владимир Агапов.

За час с небольшим собрали несколько десятков мешков с мусором, которые потом вывезут на свалку.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

А почему ЖКХ это не сделало вовремя?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на пруд к больнице № 6 имени Г. А. Захарьина
Очистите пруд от продавцов подпольных пирожков и беляшей . От отравлений трупов может быть в разы больше,чем утоплеников...

Гость||

Ну вот,хоть на дело бюджетные деньги с налогов горожан потрачены.Пусть и по конской смете.

Гость||

Спасибо огромное! Побольше бы таких людей

Гость||

Гость писал(a):

Спасибо огромное! Побольше бы таких людей
Каких таких? Бюджетников, которых в прекрасную погоду согнали на очередной субботник?

Гость||

А от родника САМОВАРНИК мусор похоже вывозить не планируют. Печалька. Центр города ведь.

Имя: Гость
Комментарий:

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