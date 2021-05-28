Стало известно, когда стартует прием заявлений на выплату в 10 тысяч

28.05.2021 | 15:51

Прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 000 рублей на детей школьного возраста начнется в середине июля. Об этом сообщили федеральные СМИ со ссылкой на Минтруд РФ.

Деньги начнут перечислять уже в августе.

Выплату анонсировал Президент РФ Владимир Путин во время оглашения Послания Федеральному собранию РФ 21 апреля. Глава государства сразу отметил, что она распространяется и на тех, кто в 2021 году только идет в школу.

Позднее на официальном сайте Кремля появилось уточнение, что деньги будут направлены семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Как ранее разъяснял федеральный Минтруд, для оформления выплаты достаточно подать одно заявление. Сделать это можно онлайн, в МФЦ, ПФР или в органах соцзащиты.