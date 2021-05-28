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Общество

Стало известно, когда стартует прием заявлений на выплату в 10 тысяч

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Прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 000 рублей на детей школьного возраста начнется в середине июля. Об этом сообщили федеральные СМИ со ссылкой на Минтруд РФ.

Деньги начнут перечислять уже в августе.

Выплату анонсировал Президент РФ Владимир Путин во время оглашения Послания Федеральному собранию РФ 21 апреля. Глава государства сразу отметил, что она распространяется и на тех, кто в 2021 году только идет в школу.

Позднее на официальном сайте Кремля появилось уточнение, что деньги будут направлены семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Как ранее разъяснял федеральный Минтруд, для оформления выплаты достаточно подать одно заявление. Сделать это можно онлайн, в МФЦ, ПФР или в органах соцзащиты.

Источник — ria.ru
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Гость||

Не надо нам подачек. Нужна работа с нормальной зарплатой.

Гость||

Пособий уже 100 видов. Дайте людям работу.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Выплату анонсировал Президент РФ Владимир Путин во время оглашения Послания Федеральному собранию РФ 21 апреля.
сильно, анонс выплаты в 135 у.е.

Гость||

Работают китайцы.

Гость||

Наши деды ВОЕВАЛИ не за то,чтобы мы на подачках выживали,а чтобы имели работу с нормальной зарплатой.

Гость||

Оккупация в самом разгаре. Еще недовакцинацию сделают обязательной , тогда точно кранты, ребятушки.

Имя: Гость
Комментарий:

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