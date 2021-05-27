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Общество

В Пензе реконструируют улицу Перспективную

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В Пензе продолжается второй этап реконструкции дороги, соединяющей микрорайоны Кривозерье и Гидрострой. Сейчас работы идут на Перспективной улице.

Подрядная организация вместо старой дороги выполняет строительство новой, четырехполосной. По двум полосам протяженностью 900 метров полностью выполнены песчаное и щебеночное основание, уложены два слоя асфальта - выравнивающий и усиливающий, обустроена ливневка.

«Параллельно прокладывается линия ливневой канализации с другой стороны дороги, идет вынос инженерных коммуникации. Грейдеры разравнивают песчаное основание, а каток уплотняет его. Асфальтируются съезды к базам и предприятиям, устанавливаются бордюры для отвода дождевых вод в ливневку», - рассказали в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Дорожники придерживаются графика работ. Второй этап протяженностью более двух километров планируется завершить осенью этого года.

Первый этап на участке 1 км 400 метров закончился досрочно. После реконструкции на четырехполосной автодороге устроены ливневка, тротуары, велодорожки, искусственное освещение. Установлены светофоры, ограждение, остановочные павильоны и шумовые экраны.

Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

Недопекинская пилорама.Все разрываются между мостом и этим объектом.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сейчас работы идут на Перспективной улице.
Бесперспективная. Как и всё в этом коррумпированном, разворованном городе.

Гость||

Гость писал(a):

Бесперспективная. Как и всё в этом
А мне городок нравится. С каждым годом всё лучше и краше. И жизнь хороша и жить - хорошо!

Гость||

Кому хороша, а кому ни шиша)

Имя: Гость
Комментарий:

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