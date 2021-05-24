Здоровье - одна из причин выбрать «Радужные дворы»

24.05.2021 | 16:54

Жилой квартал «Радужные дворы» в Городе Спутнике - это красивые дома и функциональная территория. Про это все знали еще на этапе строительства.

Сейчас можно посмотреть, что уже получилось. Например, как чувствуют себя в «Радужных дворах» люди спортивные. В их распоряжении - неограниченное время занятий на турниках и уличных тренажерах в красивом и ухоженном дворе.

Чтобы жить и проводить время так же, стоит выбрать квартиру в «Радужных дворах» от «Термодома». Телефон отдела продаж 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).