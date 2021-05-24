В Пензенской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов

24.05.2021 | 12:30

В регионе все еще существует угроза возникновения пожара в лесах. О ней предупредил пензенский гидрометцентр.

В большинстве районов области высокая пожарная опасность леса сохранится с 25 по 28 мая. В эти дни ожидается переменная облачность, температура воздуха днем достигнет отметки в +25…+27 градусов.

28 апреля в регионе ввели особый противопожарный режим, предусматривающий действие дополнительных требований. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, стерню, пожнивные и порубочные остатки, проводить все виды пожароопасных работ с использованием открытого огня.

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, на 21 мая в регионе ликвидировали 28 лесных пожаров, огонь прошел площадь в 109,11 га.