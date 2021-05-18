Общество

Жителей области предупредили о высокой пожарной опасности лесов

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В регионе с 18 по 21 мая ожидается высокая пожарная опасность лесов. Об этом сообщает пензенский гидрометцентр.

Согласно данным специалистов, жара в области продержится до четверга, 20 мая. Днем 19-го числа температура достигнет +32 °С, а 20-го снизится до +21...23 °С.

28 апреля в регионе ввели особый противопожарный режим, предусматривающий действие дополнительных требований. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, стерню, пожнивные и порубочные остатки; проводить все виды пожароопасных работ с использованием открытого огня.

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, на 18 мая в регионе ликвидировали 24 лесных пожара, огонь прошел площадь в 92,93 га.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

петух не дремлет знайте граждане

Гость||

Сегодня купались в лесу. Все хорошо. Отдыхайте. Только за собой уберите и все. Погода супер.

Гость||

Гость писал(a):

Сегодня купались в лесу. Все хорошо.
Ещё лучше на речке купаться, в озере, на крайняк в болоте. Но в лесу.... На полянке что ли барахтался? Не кури больше.

Имя: Гость
Комментарий:

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