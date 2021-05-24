Пензенцам объяснили, как вернуть часть денег за путевку в лагерь

24.05.2021 | 18:07

Кто и как может вернуть деньги, потраченные на детский отдых - обсуждали на оперативном совещании в правительстве области. В России начинает действовать программа, которая поможет родителям заплатить за смену в оздоровительном лагере наполовину меньше стоимости путевки - 50% назад перечислит государство. Это предложение в апреле озвучил Владимир Путин.

«Детские оздоровительные лагеря Пензенской области готовы к участию в программе туристического кешбэка. В связи с отсутствием необходимых технических возможностей и дополнительных средств на оплату комиссионных сборов муниципальным детским оздоровительным лагерям предложено участвовать в программе через туристического агрегатора. В Пензенской области туроператор - «Лариэльтур», - рассказал врио министра образования Пензенской области Александр Воронков.

Он подчеркивает: деньги вернутся только в случае, если за путевку заплачено картой «Мир». Это обязательное условие.

«Я вас прошу. Разберитесь в этой ситуации детально. Потом пойдут жалобы от родителей, которым не возместили этот кешбэк», - отметил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

«При выдаче путевок выдается пошаговая информация, как можно возместить 50%», - пояснил Александр Воронков.

Максимальный размер возмещения - 20 000 рублей. Если кому-то что-то будет непонятно, организована горячая линия. Ее номер 52-30-47. Работает с понедельника по субботу включительно.

Массовая продажа путевок в области стартует 1 июня. В 2021-м будут работать 363 лагеря - это загородные, пришкольные, труда и отдыха. Их наполняемость из-за необходимости соблюдения антикоронавирусных мер - 75%.

Заезд детей произойдет в один день, после этого новые отдыхающие приниматься не будут. В течение смены выехать на время тоже нельзя. Также в своем докладе Александр Воронков остановился на трех главных моментах: охране лагерей, лицензировании в них медицинских кабинетов и дорогах, ведущих к местам отдыха.