В Пензе физкультурой занимаются менее половины жителей

23.05.2021 | 14:58

В Пензе в 2020 году выросло число людей, систематически занимающихся физической культурой. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

В минувшем году доля любителей спорта в областном центре составила 45,7%, что на 1,1% больше, чем в 2019-м.

«В целях вовлечения различных категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом в Пензе ежегодно проводится более 200 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. В 2020 году удалось провести 145, с общим количеством участников 26 250 человек», - сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политики города Владислава Чеснокова.

Также пензенцы сдают нормативы ГТО. В минувшем году свои способности испытали 5 931 человек. Впервые в мероприятии поучаствовали люди с ограниченными возможностями здоровья и находящиеся в учреждениях УФСИН.