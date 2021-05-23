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Общество

В Пензе физкультурой занимаются менее половины жителей

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В Пензе в 2020 году выросло число людей, систематически занимающихся физической культурой. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

В минувшем году доля любителей спорта в областном центре составила 45,7%, что на 1,1% больше, чем в 2019-м.

«В целях вовлечения различных категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом в Пензе ежегодно проводится более 200 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. В 2020 году удалось провести 145, с общим количеством участников 26 250 человек», - сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политики города Владислава Чеснокова.

Также пензенцы сдают нормативы ГТО. В минувшем году свои способности испытали 5 931 человек. Впервые в мероприятии поучаствовали люди с ограниченными возможностями здоровья и находящиеся в учреждениях УФСИН.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе в 2020 году выросло число людей, систематически занимающихся физической культурой. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.
Больше пенсионеров работать стали с голодухи?

Гость||

Перспективно для вымирающей области,стадионы все развалины детских школ новых с инфраструктурой и должным финансированием по пальцам пересчитать,все бизнес только из нищего кармана отстегивай и детский спорт превращают в бизнес

Имя: Гость
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