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Общество

Пензенские погорельцы больше не получают материальную помощь

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В Пензенской области перестало действовать постановление экс-губернатора Ивана Белозерцева, подписанное 26 ноября 2019 года.

Согласно документу, жители региона, оставшиеся без крыши над головой в результате пожара, получали единовременную выплату в 150 000 рублей. На материальную поддержку имели право малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых был ниже величины прожиточного минимума на одного члена семьи.

Мера действовала в течение всего 2020 года. В 2021-м выплат погорельцы не увидели.

Вопрос о недействующем постановлении лишившиеся жилья граждане задали врио губернатора Олегу Мельниченко в соцсети Instagram.

«А как быть семьям в 2021 году? Социальное управление ссылается только на это постановление, соответственно, в выплате единовременной материальной помощи при утрате жилого помещения отказывает», - поинтересовалась пользовательница.

Представитель регионального минтруда пояснил, что мера поддержки в виде выплаты 150 000 рублей на 2021 год не распространяется.

«Вместе с тем в настоящее время министерством труда, социальной защиты и демографии области совместно с правительством области рассматривается вопрос о предоставлении в 2021 году гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, меры поддержки за счет средств бюджета Пензенской области», - добавил он.

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Гость||

Меньше гореть будут

Гость||

У меня в штанах горит

Имя: Гость
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