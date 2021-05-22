Глава Пензы поздравил школьников с последним звонком

22.05.2021 | 10:21

В субботу, 22 мая, глава Пензы Владимир Мутовкин направил выпускникам поздравление с одним из самых значимых школьных праздников - последним звонком.

«На протяжении многих лет школа была для вас вторым домом, дала необходимые знания, научила преодолевать трудности и подарила настоящих друзей.

Еще немного, и вы вступите во взрослую жизнь, детство останется позади.

Я убежден, что каждый из вас сможет реализовать накопленные за годы учебы знания, выберет правильную дорогу и добьется всех поставленных целей. Не сомневаюсь, что многие из вас уже в недалеком будущем прославят свои школы и наш город подвигами на профессиональном поприще, а мы будем гордиться вашими успехами.

Выражаю искреннюю благодарность учителям за их нелегкий труд, неутомимый творческий поиск и душевную щедрость, родителям - за терпение и выдержку.

Дорогие юноши и девушки, от всей души желаю вам успешной сдачи выпускных экзаменов, крепкого здоровья и большого счастья. Дерзайте, творите, идите вперед уверенным шагом! В добрый путь!» - говорится в поздравлении Владимира Мутовкина.