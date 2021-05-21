Общество

«Майя» - новая звезда «Созвездия» «Термодома»

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Во вселенной Города Спутника началось строительство нового кирпичного дома во второй очереди жилого комплекса «Созвездие». Дом назвали «Майя».

Как и в строениях первой очереди «Созвездия», холлы в «Майе» просто космические. Тут и мягкая зона ожидания, и помещения для детских колясок, и лапомойки для питомцев, а еще - для атмосферности - карта звездного неба, черные потолки, необычные светильники.

Когда с порога начинаешь чувствовать себя как дома - это комфорт в чистом виде.

К функциональным помещениям прибавили вход в подъезд с уровня земли, надежные лифты, системы отопления и безопасности. Покупателей обрадует широкий выбор планировок квартир, которые уже в продаже.

За подробностями можно обращаться в офисы строительного холдинга «Термодом». Телефон для связи 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО «СЗ «Созвездие» и ООО «СЗ «Созвездие 2». Все проектные декларации - на наш.дом.рф.

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